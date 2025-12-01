Đà Nẵng điều động 3 cán bộ là ủy viên Ban Thường vụ, chỉ định chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa

3 cán bộ là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng được điều động nhiệm vụ mới - Ảnh: BÁO ĐÀ NẴNG

Sáng 1-12, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 3 nhân sự chủ chốt.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ thành phố công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, phân công, điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Hoa, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố, giữ chức giám đốc Sở Nội vụ, kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Đồng thời chỉ định bà Hoa giữ chức chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Ông Trần Thắng Lợi, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng được phân công, điều động đến công tác tại UBND thành phố để chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng.

Ông Phan Văn Bình, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giám đốc Sở Nội vụ được phân công, tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

Trước đó vào ngày 1-7, HĐND TP Đà Nẵng đã công bố các quyết định của UBND về bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ban ngành.

Trong đó ông Phan Văn Bình, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, giữ chức giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, thường trực HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết chỉ định ông Bình giữ chức chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiều năm qua, giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng được bổ nhiệm kiêm chức chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa.

Hiện nay Đà Nẵng cũng đã có chi bộ đặc khu Hoàng Sa. Chi bộ này thuộc Đảng ủy Sở Nội vụ (Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng).

Theo quyết định thành lập, chi bộ đặc khu Hoàng Sa thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ, chỉ định ông Trần Trung Sơn, phó giám đốc Sở Nội vụ, làm bí thư chi bộ; ông Lê Tiến Công, chánh Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa, giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa, làm phó bí thư chi bộ.

Hiện nay Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 23 người.

Tác giả: Trường Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ