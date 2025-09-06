Chỉ định, điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Sơn La

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố Nghị quyết số 1812/NQ- UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy- Ngô Chí Cường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Kim Rương và đồng chí Nguyễn Văn Tuấn.

Theo đó, chỉ định ông Kim Rương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 3/9, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý đối với ông Thào A Só, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp từ ngày 1/9/2025. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng.

Trao Quyết định và phát biểu chúc mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh: Đồng chí Thào A Só là cán bộ có nền tảng chuyên môn vững vàng, được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở. Trên cương vị mới, đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nghiên cứu sâu sát tình hình thực tiễn của ngành, lĩnh vực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và tình hình chung của đất nước.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo sở phát huy trí tuệ tập thể, sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền mới.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Nguyễn Thế Hoàn - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy đến công tác tại Ủy ban MTTQ tỉnh từ ngày 3/9/2025, giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029, bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao quyết định cho ông Nguyễn Thế Hoàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cống hiến, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đồng chí Nguyễn Thế Hoàn qua các vị trí công tác. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị với cương vị mới, ông Nguyễn Thế Hoàn cần tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm trong quá trình công tác, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cơ quan mới, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng, ông Nguyễn Thế Hoàn sẽ cùng tập thể cơ quan mới phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khẳng định vai trò, vị trí là một trong những cơ quan nòng cốt trong hệ thống chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, xây dựng tỉnh nhà phát triển.

Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: kienthuc.net.vn