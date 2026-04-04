Đã mua được thêm 3,2 triệu m³ xăng dầu trong tháng 3, đủ dùng hết tháng 4

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tại họp báo chiều 4-4 - Ảnh: HỒNG QUANG

Tại họp báo Chính phủ chiều 4-4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu những giải pháp điều hành giá và đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước.

Ông cho hay xung đột Trung Đông xảy ra từ 28-2 và tiếp tục leo thang căng thẳng đến nay. Điều này đã gây ra tác động đến nguồn cung xăng dầu.

"Theo đánh giá, quy mô và mức độ ảnh hưởng đến nay đã vượt các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970", theo Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Trước tình hình đó, từ đầu tháng 3 Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản điều hành xăng dầu.

Trong đó có hai kịch bản 4 tuần trong tháng 3 và kịch bản dài hơn là đến tháng 4. Hiện đang thực hiện phương án tới tháng 4.

Phương án điều hành giá xăng dầu đảm bảo nguyên tắc thực hiện nghiêm chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng, an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu, cập nhật diễn biến giá và đánh giá tác động tới người dân, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Từ đó có giải pháp đảm bảo cung cầu, đảm bảo giá xăng dầu ổn định hài hòa lợi ích với Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trên thực tế, Bộ Công Thương tham mưu Chính phủ ban hành 2 nghị quyết (Nghị quyết 36 và Nghị quyết 55) về điều hành xăng dầu và phối hợp với Bộ Tài chính kiến nghị tạm ứng ngân sách cho quỹ bình ổn giá xăng dầu, tiếp tục thực hiện việc bình ổn giá.

Đến nay, nguồn cung xăng dầu sản lượng khai thác tăng 30%, đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất tới hết tháng 4 tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất; đối với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn được đảm bảo nguyên liệu sản xuất tới hết tháng 4.

Trong tháng 3, các thương nhân, đầu mối nhập khẩu đã mua sản phẩm xăng dầu đạt khối lượng khoảng 3,2 triệu m3, cùng với lượng còn tồn kho đảm bảo nguồn cung trong nước tới hết tháng 4.

Hiện Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng kịch bản trong các tháng tiếp theo.

Bộ cũng thực hiện các giải pháp như: tăng cường nguồn cung, tăng sản xuất trong nước, đa dạng hóa cung cầu...

Đồng thời cần phát triển mạnh nhiên liệu thân thiện môi trường thay thế là xăng sinh học; nâng cao năng lực dự trữ thương mại, tăng cường ứng dụng công nghệ và quản trị rủi ro...

Theo Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, ngay sau xung đột tại Trung Đông xảy ra, Thủ tướng đã thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng.

Trong 5 tuần qua, Chính phủ và Thủ tướng đã có 7 nghị quyết, quyết định, công điện và văn bản chỉ đạo, nhiều cuộc điện đàm với các nước, chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn nước ngoài, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước.

Tác giả: Hồng Quang - Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ