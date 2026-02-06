Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tịch thu nhà vì 4 năm chưa trả nợ

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye - Ảnh: YONHAP

Theo báo Korea Herald ngày 5-2, Tòa án Trung tâm quận Seoul đã chấp thuận yêu cầu của kênh YouTube HoverLab và ông Kim Se Eui - người đứng đầu kênh này - về việc kê biên tài sản của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

Hiện bà Park còn nợ 900 triệu won đối với cá nhân ông Kim và 100 triệu won đối với HoverLab, tổng 1 tỉ won (khoảng 680.000 USD).

Khoản nợ này phát sinh từ năm 2022, khi bà Park vay 2,5 tỉ won từ ông Kim để mua căn nhà tại Daegu sau khi được chính quyền Tổng thống Moon Jae In ân xá, trong lúc đang thụ án tù 20 năm.

Nghị sĩ Yoo Yeong Ha, thành viên đảng đối lập People Power Party và là người thân cận lâu năm của bà, đã đứng tên mua căn nhà bằng số tiền vay nói trên.

Tuy nhiên, ông Kim cho biết trong suốt bốn năm qua, cả bà Park và ông Yoo đều không hoàn trả khoản tiền còn thiếu, dù ông đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu giải quyết.

"Bà Park đã chuyển cho tôi 1,5 tỉ won chỉ một tháng sau khi dọn vào ở, nên tôi tin rằng phần còn lại sẽ sớm được thanh toán. Nhưng đến nay đã bốn năm trôi qua", ông Kim nói.

Ông cũng cho hay kênh của mình từng đặt văn phòng tại Daegu trong suốt một năm kể từ khi bà Park chuyển đến thành phố này, và nói rằng: "Tôi nghĩ chúng tôi đã phục vụ cựu Tổng thống Park rất chu đáo".

Trước đó, nghị sĩ Yoo từng giải thích khoản nợ sẽ được trả dần từ các nguồn thu nhập của bà Park, ví dụ như tiền bản quyền sách. Tuy nhiên, việc thanh toán vẫn chưa được thực hiện.

Bà Park bị phế truất vào năm 2017, trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc có quyết định luận tội được giữ nguyên. Sau đó, bà bị tước hầu hết các quyền lợi dành cho cựu Tổng thống, trong đó có lương hưu.

Năm 2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin bà không còn tài sản sau khi đã nộp các khoản tiền phạt và án phí liên quan đến các hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, Daegu là quê hương của bà Park và lâu nay được xem là một "thành trì" bảo thủ trong chính trường Hàn Quốc, do đó việc bà thất thủ tại quê nhà đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Hàn Quốc.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ