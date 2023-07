Cựu Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội xin được "rộng lượng, khoan hồng"

Chiều ngày 18/7, ngày làm việc thứ 6 của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu”, các luật sư tiến hành tiếp tục bào chữa cho hành vi của phạm tội của các bị cáo.

Sau phần bào chữa của 3 luật sư, bị cáo Chử Xuân Dũng – cựu Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã trực tiếp nêu thêm một số vấn đề để tự bào chữa cho bản thân. Ông Dũng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 4 - 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Video: Cựu Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Chử Xuân Dũng tự bào chữa

Your browser does not support the video tag.

Ông Dũng cho biết mình có 26 năm làm công tác giảng dạy và quản lý về giáo dục trước khi được bầu trở thành Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội vào tháng 12/2020. Ngay khi được bổ nhiệm, ông Dũng được phân công làm Trưởng ban sau đó là Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thủ đô.

“Đây là công việc mới, khó, chưa từng có tiền lệ nhất là với một người “ngoại đạo” như tôi. Đặc biệt ở thủ đô Hà Nội, tình hình càng phức tạp khi có nhiều cơ quan ngoại giao và các bộ ngành trung ương, do đó gần như đặt ra yêu cầu không thể để xảy ra sai sót.

Tuy nhiên với nhiệt huyết của người lãnh đạo, tôi tập trung trí tuệ, công sức để làm tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác phòng chống dịch, một trong những yếu tố quan trọng là việc tổ chức cách lý. Ý thức được điều đó, bị cáo đã thường xuyên chỉ đạo các sở ban ngành để làm tốt công tác này”, bị cáo Chử Xuân Dũng nói.

Cựu Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cũng cho biết trong suốt quá trình chỉ đạo chống dịch, bị cáo luôn quyết định vì lợi ích của nhân dân, xuất phát từ cái tâm của người làm thầy, chứ không vì “sự an toàn cho bản thân”. Ông Dũng nêu lại những trường hợp mình đã chỉ đạo về việc cách ly, chống dịch trên địa bàn Hà Nội để làm minh chứng cho mục tiêu đích của mình.

Liên quan đến việc nhận tiền từ Lê Thị Ngọc Anh, ông Dũng cho rằng mình không nhớ cụ thể về số tiền, số lần nhận tiền do có nhiều công việc cần xử lý. Do đó, ông Dũng thừa nhận những hành vi phạm tội như trong nội dung cáo trạng đã nêu đồng thời khẳng định mình vi phạm pháp luật do thiếu thông tin.

Song bị cáo này cũng cho rằng bị cáo Lê Thị Ngọc Anh đã nhiều lần thay đổi lời khai về số lần và tổng số tiền đã đưa cho mình, do đó có thể những lời khai này chưa chính xác. “Có lẽ chị Ngọc Anh thấy rằng bị cáo là người có lỗi và không nhớ về việc phạm tội nên cũng có ý muốn đẩy lỗi cho bị cáo”, ông Dũng đặt vấn đề.

Tuy nhiên, bị cáo Chử Xuân Dũng khẳng định “kể cả phạm tội vẫn sẽ là người tử tế, vẫn là người đàng hoàng” và gửi lời xin lỗi đến các bị cáo khác do đã vì mình mà cũng trở thành bị cáo của phiên tòa này.

Bị cáo Chử Xuân Dũng tự bào chữa tại phiên tòa.

"Hôm nay đứng ở đây bị cáo thực sự rất đau đớn. Khi tham gia chống dịch, tôi đã từng không từ nan bất cứ chuyện gì, có thể nói là đã đóng góp một phần nhỏ bé trong quá trình chống dịch của thành phố, nhưng hôm nay đứng đây tôi lại trở thành tội đồ của thành phố. Với trách nhiệm của mình, đáng lý ra bị cáo phải là người chăm lo cho đời sống của người dân mà nay lại trở thành tội phạm. Thật là đau xót”, ông Dũng chua chát nói.

Kết thúc phần tự bào chữa, cựu Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội mong HĐXX rộng lượng, khoan hồng trong quá trình lượng hình để bị cáo sớm được trở lại với xã hội, giảm gánh nặng cho gia đình và có cơ hội tiếp tục đóng góp.

Trước đó, trong phần bào chữa cho bị cáo, các luật sư đều đề nghị HĐXX áp dụng mức hình phạt thấp hơn mức hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị với ông Chử Xuân Dũng.

Tác giả: Mạnh Quốc - Hữu Thắng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn