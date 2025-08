Cứu hộ tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo lật ngang sau tai nạn

Khoảng 1h30 phút sáng nay (5/8), Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) tiếp nhận tin báo về một xe container bị lật ngang làn đường, khiến tài xế mắc kẹt trong cabin tại khu vực đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hải Phòng) cử lực lượng và phương tiện, gồm: 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe cứu thương và 3 xe chữa cháy của đến hiện trường, triển khai các phương án cứu hộ.

Lực lượng chức năng đưa tài xế xe container ra ngoài (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Đến 3h sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã tiếp cận và giải cứu thành công tài xế bị mắc kẹt, đồng thời bàn giao cho lực lượng y tế trung tâm cấp cứu 115 để chăm sóc. Nạn nhân là anh Đỗ Chí C. (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ). Sau khi bị tai nạn, chiếc xe đầu kéo do anh C. điều khiển bị hư hỏng toàn bộ phần đầu; rơ-mooc chở hàng phía sau bị lật, chắn ngang làn đường gây cản trở giao thông.

Lực lượng Công an đã áp dụng các biện pháp nhằm kịp thời đảm bảo an toàn thông suốt, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo VOV