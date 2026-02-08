Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang, lái xe mắc kẹt trong cabin

Vụ việc xảy ra khoảng 5 giờ sáng 8/2, xe tải màu trắng mang BKS 83H-005.xx trong quá trình lưu thông đã va chạm với xe khách BKS 77F-004.xx. Trong điều kiện trời tối, tầm nhìn hạn chế và không có tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, vụ việc nhanh chóng dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe khách, 2 xe tải

Sau va chạm, lái xe P.Q.Đ (sinh năm 1986, trú Hà Nội) bị mắc kẹt trong cabin xe khách. Hành khách và các lái xe trên những phương tiện còn lại đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng giải cứu, đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng chấn thương nặng.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cứu nạn, đồng thời mở điểm quay đầu khẩn cấp cho các phương tiện lưu thông tạm thời và tổ chức giải tỏa hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.

Vụ tai nạn trên cao tốc Vân Phong- Nha Trang khiến lái xe kẹt trong cabin

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các lái xe khi lưu thông trên cao tốc cần giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ tốc độ cho phép và tập trung quan sát để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn.

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: Báo VOV