Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc gây phẫn nộ

Bà Kim Keon Hee lại gây tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo Korea Herald, ngày 23/10, Cơ quan Di sản Hàn Quốc xác nhận bà Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, từng ngồi lên ngai vàng đặt tại điện Geunjeongjeon, nằm trong khuôn viên cung điện Gyeongbokgung ở thủ đô Seoul.

Trong cuộc đón tiếp đoàn khách đến từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hồi năm 2023, bà Kim Keon Hee đã có động thái ngồi lên ngai vàng. Dù ngai vàng mà bà Kim ngồi lên không phải là ngai vàng nguyên bản từ thời Joseon (1392-1910), nhưng hành động của bà Kim vẫn gây phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc.

Khi thông tin được đưa ra trong cuộc điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc ngày 22/10, ngay lập tức hành động của bà Kim bị dư luận chỉ trích là thiếu tôn trọng biểu tượng hoàng quyền và di sản quốc gia.

Điện Geunjeongjeon được xếp hạng là Bảo vật Quốc gia số 223 của Hàn Quốc, đây là nơi các vị vua của vương triều Joseon từng thiết triều, tiếp đón sứ thần và tổ chức các sự kiện cấp quốc gia.

Ngai vàng trong điện Geunjeongjeon. Ảnh: Korea.

Điện Geunjeongjeon rất hấp dẫn du khách khi tới thăm cung điện Gyeongbokgung, dù vậy, du khách không được phép đến gần khu vực trung tâm của điện, nơi có ngai vàng.

Ông You Hong-june - Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, người từng đứng đầu Cơ quan Di sản Hàn Quốc - đã khẳng định tại phiên điều trần: “Việc bà Kim ngồi lên ngai vàng là sai. Tất cả người dân Hàn Quốc đều sẽ nghĩ như tôi”.

Cơ quan Di sản Hàn Quốc cũng xác nhận chưa từng có Tổng thống Hàn Quốc nào ngồi lên ngai vàng, dù nhiều sự kiện cấp cao từng được tổ chức tại cung điện Gyeongbokgung.

Đây không phải lần đầu bà Kim Keon Hee bị cáo buộc sử dụng không gian di sản quốc gia cho mục đích cá nhân, khi chồng bà còn là Tổng thống Hàn Quốc.

Tháng 9/2024, truyền thông Hàn Quốc đưa tin bà Kim từng tổ chức một buổi tiệc trà tại khu vực bình thường cấm vào trong ngôi đền cổ Jongmyo.

Buổi tiệc trà có 6 người tham dự, không ai trong số đó là quan chức chính phủ. Hệ thống camera an ninh đã bị tắt trong suốt thời gian diễn ra buổi tiệc trà.

Vụ việc này được nhắc lại trong cuộc điều trần vừa diễn ra, ông Huh Min - người đứng đầu Cơ quan Di sản Hàn Quốc - cho biết sẽ đề nghị mở cuộc điều tra nếu cần thiết và xử lý kỷ luật các cá nhân có trách nhiệm liên quan trong sự việc này.

Tác giả: An Hòa

Nguồn tin: znews.vn