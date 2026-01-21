David Beckham nói gì sau phát ngôn 'kể tội gia đình' của Brooklyn

David Beckham chia sẻ quan điểm về việc con cái được phép mắc sai lầm và học hỏi trong thời đại mạng xã hội - Ảnh: Getty Images

Theo Variety, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Squawk Box (CNBC) ngày 20-1 (giờ Mỹ), David Beckham đưa ra những chia sẻ được cho là gián tiếp liên quan đến ồn ào gia đình đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cuộc phỏng vấn diễn ra chỉ vài giờ sau khi con trai cả của anh, Brooklyn Beckham, đăng bài tố cáo dài trên mạng xã hội, công khai cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống và làm tổn hại đến hôn nhân của anh.

Quan điểm của David Beckham về con cái và mạng xã hội

David Beckham nói về những tác động hai mặt của mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Anh cho rằng các nền tảng số mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi trẻ em có thể tiếp cận nhiều nội dung khác nhau một cách dễ dàng.

"Những gì trẻ em có thể tiếp cận ngày nay đôi khi rất nguy hiểm", David Beckham nói.

Tuy nhiên, theo anh, điều quan trọng là cách sử dụng mạng xã hội: "Điều tôi nhận thấy, đặc biệt là với các con của mình, là hãy sử dụng mạng xã hội cho những mục đích đúng đắn".

Cựu danh thủ cũng nhấn mạnh vai trò của cha mẹ trong việc hướng dẫn, thay vì kiểm soát tuyệt đối. Anh cho rằng con cái không tránh khỏi việc mắc sai lầm và những trải nghiệm đó là một phần cần thiết của quá trình trưởng thành.

"Trẻ con sẽ mắc sai lầm, nhưng chúng được phép làm điều đó. Đó là cách chúng học hỏi. Đôi khi cha mẹ phải để con mình tự trải qua những sai lầm đó", David Beckham chia sẻ.

Gia đình Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế sau bài đăng của Brooklyn Beckham - Ảnh: WireImage

Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về việc gia đình Beckham liên tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông trong thời gian gần đây, David Beckham không đưa ra bình luận cụ thể. Anh tránh đề cập trực tiếp đến bài đăng của Brooklyn Beckham cũng như các cáo buộc được nêu trong đó.

Cùng ngày, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 56 tổ chức ở Davos (Thụy Sĩ), David Beckham tiếp tục giữ im lặng khi phóng viên đặt câu hỏi về việc liệu anh có muốn gửi thông điệp nào đến con trai hay không, cũng như quan điểm của anh trước việc chuyện gia đình bị đưa ra công khai.

Đến nay, David Beckham và vợ là Victoria Beckham vẫn chưa có phản hồi chính thức nào về nội dung bài đăng của Brooklyn.

Những tin đồn về căng thẳng trong gia đình Beckham đã lan truyền suốt nhiều năm qua - Ảnh: Getty Images

Bài đăng của Brooklyn Beckham và phản ứng của vợ anh

Trong bài đăng dài trên Instagram, Brooklyn Beckham cho biết anh "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc lên tiếng, sau khi chứng kiến những gì anh gọi là các thông tin "không đúng sự thật" tiếp tục xuất hiện trên truyền thông liên quan đến mình và vợ.

Brooklyn cáo buộc cha mẹ kiểm soát cách xây dựng hình ảnh gia đình trên báo chí trong nhiều năm, thông qua các bài đăng mạng xã hội mang tính trình diễn, các sự kiện gia đình và những mối quan hệ mà anh cho là thiếu chân thực, nhằm duy trì "vỏ bọc hoàn hảo" trước công chúng.

"Sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày" - Brooklyn nói với những người theo dõi mình trên Instagram - Ảnh: People

Trong bài viết, Brooklyn nêu những cáo buộc cụ thể liên quan đến đám cưới năm 2022, bao gồm việc mẹ anh hủy thiết kế váy cưới cho vợ anh vào phút chót, gây xáo trộn trong quá trình chuẩn bị. Anh cũng cho rằng cha mẹ đã gây sức ép để anh ký các thỏa thuận liên quan đến quyền sử dụng tên tuổi trước lễ cưới.

Brooklyn tiếp tục mô tả một số sự việc tại lễ cưới mà anh cho là khiến bản thân bị tổn thương và mất kiểm soát, đồng thời cho biết những ký ức này là lý do khiến anh và vợ quyết định tổ chức lễ làm mới lời thề hôn nhân vào năm 2025 nhằm "tạo ra những ký ức tích cực, không gắn với lo âu và xấu hổ".

Anh cũng trực tiếp bác bỏ quan điểm cho rằng vợ kiểm soát cuộc sống của mình, gọi cách nhìn nhận này là "hoàn toàn sai lệch". Đồng thời khẳng định trong phần lớn cuộc đời, chính cha mẹ mới là những người kiểm soát anh và chỉ khi sống tách khỏi gia đình, anh mới tìm lại được "sự bình yên và nhẹ nhõm".

Brooklyn Beckham và vợ là Nicola Peltz được cho là giữ sự gắn kết trong bối cảnh anh công khai quan điểm về mối quan hệ với gia đình - Ảnh: AP

Nicola Peltz - vợ Brooklyn Beckham - hiện chưa đưa ra phát ngôn công khai về mâu thuẫn gia đình.

Tuy nhiên, ngay trước khi Brooklyn đăng bài viết gây chú ý, nữ diễn viên đăng tải một bức ảnh cá nhân trên mạng xã hội, trong đó có hình xăm với thông điệp "family first" (gia đình là trên hết).

Theo một số nguồn tin từ Page Six, Brooklyn quyết định lên tiếng sau khi "xảy ra sự đổ vỡ nghiêm trọng về niềm tin" trong mối quan hệ với gia đình. Một nguồn tin khác cho rằng toàn bộ nội dung trong bài đăng dài của Brooklyn phản ánh đúng những gì anh đang trải qua.

Tác giả: Mai Nguyệt

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ