Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung bị khởi tố

Theo Công an Nhân dân, ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Dương Thành Trung (SN 1961) về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Ông Dương Thành Trung là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ), nay là tỉnh Cà Mau.

Hành vi vi phạm của ông Trung xảy ra trong thời gian ông này giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Ông Dương Thành Trung. Ảnh: Công an nhân dân.

Thông tin thêm trên tờ Tiền phong, trước đó, ngày 7/6, tại kỳ họp thứ 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Cà Mau (trước hợp nhất là tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau). Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Dương Thành Trung đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của ông Trung gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật ông Dương Thành Trung.

Ông Dương Thành Trung quê huyện Phước Long cũ. Ông từng giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tp.Bạc Liêu, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ông Trung làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2020.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn