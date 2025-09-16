Cuối tháng 9, Biển Đông khả năng đón 1-2 cơn bão mạnh, có thể đổ bộ vào nước ta

Hiện đang có một vùng áp thấp đang hoạt động trên Biển Đông - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 1h sáng nay (16-9), tâm vùng áp thấp đang ở trên khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 60-70%.

Xác suất mạnh lên thành bão của áp thấp này không cao (dưới 10%), vùng áp thấp này chủ yếu gây mưa dông, gió mạnh cấp 5-6 trên khu vực giữa Biển Đông, biển động.

Ngoài ra, dự báo xa hơn trong khoảng 10 ngày cuối tháng 9, trên vùng biển phía Đông khu vực Philippines khả năng cao sẽ hình thành 1-2 cơn bão mạnh và có thể đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền nước ta.

Cơ quan dự báo khí tượng Việt Nam đang giám sát và sẽ thông tin trước 3-5 ngày khi có dấu hiệu hình thành bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ tháng 10 đến tháng 12-2025, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông khoảng 4,5 cơn và đổ bộ vào đất liền khoảng 1,9 cơn).

Từ tháng 10 đến tháng 11-2025, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ.

Trong thời kỳ này, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Từ khoảng tháng 10-2025, không khí lạnh có xu hướng gia tăng cường độ và tần suất. Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11 và tháng 12-2025.

Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo khu vực miền Trung cần đề phòng tổ hợp bão/áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh và gió đông trên cao gây ra mưa đặc biệt lớn ở miền Trung và nguy cơ xảy ra lũ lụt lịch sử.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ