Cuba mất điện toàn quốc lần thứ hai trong 6 ngày

Bộ Năng lượng Cuba cho biết hệ thống điện quốc gia đã bị ngắt hoàn toàn vào khoảng 18h45 ngày 21/3. Các tòa nhà ở thủ đô Havana bắt đầu mất điện lúc gần 18h30.

Theo Bộ Năng lượng, công tác khôi phục lưới điện đang diễn ra. Lưới điện Cuba cũng bị sập toàn quốc hôm 16/3 và được khôi phục sau 29 giờ nhờ nỗ lực làm việc ngày đêm của công nhân Tập đoàn Điện lực Quốc gia (UNE).

Sự cố mất điện xảy ra khi một đoàn viện trợ quốc tế đến Havana trong tuần này, mang theo các vật tư y tế, thực phẩm, nước và tấm pin mặt trời rất cần thiết cho hòn đảo.

Người đàn ông đi vào một tòa nhà trong cảnh mất điện ở Havana, Cuba ngày 16/3. Ảnh: AP

Cuba phụ thuộc rất lớn vào dầu mỏ để sản xuất điện, chủ yếu nhập khẩu từ Venezuela và Mexico. Tuy nhiên, nguồn cung này bị cắt sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích vào Caracas bắt Tổng thống Nicolas Maduro ngày 3/1 và kiểm soát chặt chẽ xuất khẩu dầu của Venezuela, cũng như gây sức ép thương mại với Mexico để ngừng cấp dầu cho Cuba.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel trước đó cho biết không có lô dầu nào được chuyển tới đảo quốc này trong ba tháng qua.

Theo giới chức Cuba, việc Mỹ gần như phong tỏa nguồn cung nhiên liệu đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng, gây ra các đợt cắt điện luân phiên, thiếu hụt vật tư y tế và ngành du lịch sụt giảm. Ở một số khu vực tại Cuba, tình trạng mất điện lên đến 20 giờ mỗi ngày đã diễn ra thường xuyên.

Cuba đang cần vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh đất nước đối mặt tình trạng mất điện kéo dài, thiếu hụt nhiên liệu và thực phẩm, thuốc men do các lệnh phong tỏa dầu và lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tác giả: Huyền Lê (Theo AFP, CNN)

