Cửa Lò, Nghệ An: Cần làm rõ việc chính quyền mượn đất của người dân?

Trong tỉnh

Năm 1997, do nhu cầu học tập của con em trong khối, gia đình ông Trương Đăng Mão, trú tại khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã cho UBND phường Nghi Hải mượn mặt bằng thửa đất của mình để xây dựng lớp học mầm non. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, năm 2014, UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An đã đưa phần đất nói trên vào quy hoạch đấu giá đất xen dắm, mặc dù chưa có quyết định thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân?