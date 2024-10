Nghệ An: Lúng túng tìm hướng xử lý vụ 'mất nhà đất sau nhiều năm xa quê'

Ngày 24/10, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Lưu, cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo từ xã An Hòa vụ thu hồi 80 m2 đất tại thôn Toàn Lực để mở rộng trường mầm non sai quy định. Qua soát xét, thấy nhiều chi tiết sai lệch với sổ sách của huyện.

Theo ông Thắng, theo hồ sơ của xã An Hòa thì thửa đất của ông Trần Bá Định đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, tuy nhiên huyện thấy diện tích trên mới được cấp để sản xuất nông nghiệp. Tiếp đó tài liệu của xã nêu diện tích cấp là 100 m2, nhưng trong sổ mục kê đất đai của huyện chỉ 40 m2.

Mảnh đất rộng 100 m2 mà ông Định mua của xã An Hòa (khoanh đỏ), nay 80 m2 đã được đổi cho trường mầm non để mở rộng hành lang. Ảnh: Đức Hùng

Trường hợp của ông Định được xác định là đổi đất chưa hoàn thành, biên bản thỏa thuận do xã An Hòa ký với người không được ủy quyền hợp pháp (người họ hàng của ông Định). Nội dung đổi đất cũng không rõ ràng, chưa xác định nơi đến cụ thể. Vì thế khi nhận được yêu cầu của ông Định về việc cấp đất bồi thường tái định cư, huyện không có cơ chế giải quyết.

Huyện Quỳnh Lưu đã tính lập dự án mở rộng trường mầm non, sau đó ban hành quyết định thu hồi đất rồi bồi thường đất tái định cư cho ông Định. Vấn đề này phải trình HĐND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Tuy nhiên, lô đất hiện nay nằm trong hành lang giao thông tỉnh lộ 537B, rất khó để cấp trên thông qua chủ trương.

Hướng lập dự án giải tỏa mở rộng đường cũng được tính tới, nhưng khi gửi văn bản xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu nhận được phản hồi "không có cơ chế để làm và cũng không thể xác định được nguồn vốn".

"Huyện rất bối rối, muốn xử lý cho công dân, nhưng phải đảm bảo các căn cứ pháp lý", ông Thắng nói.

Ông Định kể về nguồn gốc lô đất bị xã An Hòa thu hồi sai quy định. Video: Đức Hùng

Huyện Quỳnh Lưu đang chờ kết quả xác minh từ xã xem đất của ông Định nằm trong hay ngoài quy hoạch trường mầm non. Nếu vị trí đất ở bên ngoài thì khôi phục, cắm mốc trả lại. Trường hợp đất đã quy hoạch cho trường học, không thể giải tỏa thì báo cáo xin UBND tỉnh Nghệ An cho cơ chế bồi thường bằng tiền.

"Nếu có cơ chế bồi thường bằng tiền là hợp lý nhất, người dân ngoài được tiền còn có tiếng thơm là hiến tặng đất, chính quyền cũng bớt đau đầu", ông Thắng nói và cho hay tính toán thì như vậy nhưng thực tế ngân sách hạn hẹp, rất khó làm. Huyện từng gợi ý cho xã làm nhưng nhận phản hồi "thiếu nguồn vốn".

Trước đó năm 1996, ông Trần Bá Định, 53 tuổi, được UBND xã An Hòa bán cho mảnh đất 100 m2 ở thôn Toàn Lực với giá 2 triệu đồng để xây nhà. Do thiếu tiền, thi công nhà được nửa chừng thì ông Định dừng lại, vào miền Nam làm thuê, nhờ ông Võ Ngọc Hùng (62 tuổi, anh con dì, trú thôn Bắc Lợi) trông coi.

Năm 2019, ông Định về quê, phát hiện nhà đất không còn, do xã An Hòa và ông Hùng ký biên bản đổi đất, thu hồi 80 m2 để mở rộng trường mầm non mà không thông báo với mình. Hiện thửa đất chỉ còn 20 m2 nằm tiếp giáp với tỉnh lộ 537B.

Ông Trần Bá Định đứng trên thửa đất do mình đứng tên bìa đỏ, nay thuộc về trường mầm non. Ảnh: Đức Hùng

Ông Định chia sẻ nhiều năm đi đòi quyền lợi rất mệt mỏi, muốn được giải quyết dứt điểm vụ việc để còn tích góp lập gia đình. Về các hướng xử lý mà chính quyền đưa ra, ông tâm sự đã suy nghĩ rất nhiều, trường hợp không thể cấp đất tái định cư thì đền bù 1,2 tỷ đồng là được, bản thân "chịu thiệt" vì đại cục chung.

Với phương án khôi phục hiện trạng, cắm mốc trả lại đất, ông Định nói: "Tôi kinh tế eo hẹp, chưa đóng góp được gì cho quê hương. Trường mầm non khuôn viên đẹp, tháo dỡ bàn giao đất sẽ phá vỡ không gian, học sinh đi lại khó khăn, làm như thế tôi áy náy lắm ".

