Cụ ông 83 tuổi bảo vệ con gái, dùng búa đánh con rể tử vong

Ngày 27/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang tạm giữ ông Nguyễn Văn Khĩ (SN 1940, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Trước đó vào trưa 26/6, vợ chồng Nguyễn Văn Đầy (SN 1969) và N.T.H (SN 1973) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Công an huyện Châu Thành khám nghiệm hiện trường.

Ông Khĩ (cha vợ Đầy) vào can ngăn nhưng Đầy vẫn hung hăng xông vào đánh vợ dẫn đến xô xát giữa ông Khĩ và Đầy.

Thấy chiếc búa ở gần đó, ông Khĩ đã nhặt lên và tấn công Đầy liên tục dẫn đến Đầy tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Khĩ đã đến Công an xã Hiệp Thành trình diện. Công an huyện Châu Thành đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để củng cố hồ sơ xử lý.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn