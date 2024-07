Cú hích từ xạ thủ Trịnh Thu Vinh

Thanh Thúy có thể dự SEA V.League 2024 Chặng 1 giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2024 sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc từ ngày 2/8 đến 4/8. Mới đây, ban tổ chức giải đấu đã công bố danh sách đội hình các đội tuyển tham dự giải đấu. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bao gồm 14 vận động viên và không có nhiều sự thay đổi so với giải AVC Challenge Cup và FIVB Challenger Cup trước đó. Cụ thể, chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh sau thời gian vắng mặt sẽ trở lại đội tuyển quốc gia, thay thế vị trí của cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Trà My. Thời gian qua, Nguyệt Anh thi đấu với phong độ chói sáng trong màu áo Câu lạc bộ Binh chủng Thông tin, giúp đội nhà có được những thành tích ấn tượng. Sự trở lại của nữ vận động viên sinh năm 1998 giúp tuyển nữ Việt Nam củng cố hàng công. Ngoài ra, danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có mặt chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Do lịch trình sang Thổ Nhĩ Kỳ lùi lại so với dự kiến ban đầu, nhiều khả năng chủ công người Bình Dương sẽ ra sân thi đấu ở chặng 1 SEA V.League sắp tới. Thành phần ban huấn luyện của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bao gồm huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt, 2 huấn luyện viên phó Nguyễn Đình Tiến, Vũ Thị Hoa, huấn luyện viên thể lực Lê Thị Hiền, bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn và chuyên viên thống kê Nguyễn Trung Nam. H.H