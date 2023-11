Cú cua gấp của 'sóc nhỏ' Phạm Thành Lương

“Tôi vẫn đang vừa làm, vừa học”

Cuối mùa giải 2023, cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương đã chia tay CLB Hà Nội – nơi mà anh gắn bó từ mùa giải 2013 để chuyển sang công tác huấn luyện. Đội bóng đầu tiên Thành Lương nắm là CLB Hoà Bình đang thi đấu ở giải hạng Nhất.

Về điều này, Ông Nguyễn Minh Tú - Tổng giám đốc công ty bóng đá Hoà Bình đã cho biết: “Hoà Bình FC đã có mặt ở giải hạng Nhất từ mùa giải 2023 và có thành tích rất ổn dưới thời HLV Lê Quốc Vượng. Tuy nhiên, cuối mùa giải 2023 sau khi giúp Hoà Bình FC về đích ở vị trí thứ 4, Quốc Vượng đã ngỏ lời chia tay để về làm gần nhà, đồng thời anh ấy cũng mong muốn được làm ở đội bóng có đẳng cấp cao hơn nên chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Thật sự khi Quốc Vượng ra đi, chúng tôi đã rất tiếc nuối, nhưng thật may mắn khi tôi đã mời được Thành Lương về thay chỗ của Lê Quốc Vượng, dẫu khi ấy Lương vẫn còn hợp đồng thi đấu với Hà Nội FC”.

Hoà Bình FC đã chơi khá ổn dưới thời HLV Lê Quốc Vượng. Ảnh: Đức Cường

Thực tế, trước khi mời Thành Lương về nắm vai trò HLV trưởng, lãnh đạo CLB này cũng có chút âu lo khi cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương chưa từng kinh qua công tác huấn luyện khi. Ngay bản thân của Thành Lương cũng chia sẻ: “Trước khi về nắm Hoà Bình FC, thực sự tôi chưa từng kinh qua công tác huấn luyện nên mọi thứ vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Hiện tôi vẫn phải vừa làm, vừa phải đang học hỏi rất nhiều từ những người đi trước để có thêm kinh nghiệm cho bản thân mình ở công tác huấn luyện”.

Thành Lương động viên các học trò trong một trận đấu của Hoà Bình FC. Ảnh: Đức Cường

Cũng do đang thi đấu ở V.League, nhưng khi chuyển sang công tác huấn luyện, cựu tuyển thủ từng giành 4 Quả bóng vàng Việt Nam này đã chọn một đội hạng Nhất cũng có nguyên do. “Tôi thi đấu ở giải V.League, nhưng khi nhận lời về huấn luyện một đội bóng hạng Nhất để đỡ áp lực và học hỏi dần. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa quen được với môi trường của giải hạng Nhất, vì thực tế nó vẫn khác rất nhiều so với V.League, khác nhiều lắm khiến tôi vẫn còn bỡ ngỡ. Ngay cả các cầu thủ Hòa Bình cũng thế, tôi cũng đang dần làm quen để hiểu thêm các cầu thủ của mình”, Thành Lương bày tỏ rất thật.

“Hy vọng sau giai đoạn nghỉ này, mọi thứ sẽ ổn hơn”

Do chỉ mới về nắm đội bóng Hoà Bình khoảng gần 3 tháng, nhưng thời gian thực tế Thành Lương làm việc chính thức ở CLB chỉ mới hơn 1 tháng nên mọi thứ với cựu tuyển thủ này vẫn còn rất mới mẻ. Thậm chí, anh vẫn còn chưa quen hết với các các học trò của mình ở CLB Hoà Bình.

Về điều này, ông Nguyễn Minh Tú cho biết: “Khi nhận lời về nắm CLB Hoà Bình, Thành Lương còn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình lớp HLV bằng A của AFC, nên anh gần như chỉ có 1 tháng để chuẩn bị cho đội bóng. Thời gian chưa nhiều, nên anh ấy vẫn cần có thêm thời gian”.

Hoà Bình FC (áo xanh) hiện mới có 2 điểm sau 4 vòng đấu. Ảnh: Đức Cường

Có lẽ cũng vì thế, nên sau 4 vòng đấu ở giải hạng Nhất vừa qua, thành tích của CLB Hoà Bình do nhà cầm quân trẻ này nắm vẫn chưa ổn, khi chỉ mới có 2 điểm sau 4 trận đấu (2 trận hoà và 2 trận thua) và xếp áp chót trên bảng xếp hạng. HLV Phạm Thành Lương đã bày tỏ: “Mới qua 4 vòng đấu nên vẫn chưa thể nói trước điều gì, vì mọi thứ sẽ khác trong những vòng đấu tới. Chưa kể, các cầu thủ của Hoà Bình đều rất trẻ, hầu hết ở đội tuổi U21, thậm chí là trẻ nhất ở giải đấu mùa này nên các em vẫn còn non kinh nghiệm”.

Hiện giải hạng Nhất 2023/24 đang trong quãng nghỉ nhường chỗ cho ĐT Việt Nam tranh tài ở vòng loại World Cip 2026 khu vực châu Á, nên đang được xem là quãng nghỉ quý như vàng cho HLV trẻ Phạm Thành Lương. “Đây là quãng nghỉ rất quý báu với bản thân tôi và các cầu thủ của Hoà Bình FC. Ở quãng nghỉ này, việc của tôi là gắn kết các cầu thủ và truyền thêm những kinh nghiệm thi đấu của mình cho các em. Bên cạnh đó, các cầu thủ của tôi cần phải giữ được tinh thần và không ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Hy vọng sắp tới mọi thứ sẽ ổn”, Thành Lương cho biết.

Thành Lương cho biết bản thân anh vẫn đang học hỏi rất nhiều khi làm công tác huấn luyện. Ảnh: Đức Cường

Như đã nói ở trên, sau 4 vòng đấu CLB Hoà Bình đang xếp hạng 10/11 với chỉ 2 điểm, về điều này liệu lãnh đạo CLB có cảm thấy áp lực?

Ông Nguyễn Minh Tú - Tổng giám đốc công ty bóng đá Hoà Bình đã cho biết: “Thành tích như thế, thật sự chúng tôi cũng có chút lo lắng, nhưng mọi người vẫn biết do HLV Thành Lương chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn làm việc, nhưng tôi nhận thấy Thành Lương rất chuyên nghiệp trong việc điều hành và sắp xếp đội bóng, nên tôi tin thời gian nghỉ này sẽ giúp cậu ấy có thêm thời gian làm việc với cầu thủ, qua đó sẽ cải thiện thành tích của đội trong thời gian tới”.

Làm huấn luyện áp lực rất nhiều Chuyển sang công tác huấn luyện, HLV Phạm Thành Lương đã chia sẻ: “Lúc còn là cầu thủ, mình nghỉ mọi thứ rất đơn giản khi hầu hết công việc đều có lực lượng hậu cần lo hết, bọn mình chỉ ra tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, khi chuyển sang công tác huấn luyện, mình mới hiều thêm về những người thầy của mình trước đây, khi có quá nhiều việc một HLV phải lo. Gần như phải lo mọi thứ của đội bóng, chưa kể áp lực thành tích rất lớn. Nói thật, mới qua 4 vòng đấu, nhưng tóc của tôi cũng bạc đi nhiều”.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn