Cụ bà 72 tuổi đạp xe chở 20kg gạo tiếp sức bà con vùng lũ Nghệ An

Ngày 4/10, ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành (huyện Tân Kỳ cũ, tỉnh Nghệ An) xác nhận, Công xã Nghĩa Hành đã tiếp nhận một món quà cứu trợ từ cụ bà Trần Thị Quế, 72 tuổi, ở xóm Đông Du. Món quà chỉ gồm 20kg gạo nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần lớn lao giữa lúc địa phương đang phải gồng mình khắc phục hậu quả lũ lụt.

Cụ bà Trần Thị Quế đạp xe chở 20kg gạo tiếp sức người dân vùng lũ.

Chiều tối ngày 3/10, cụ Quế, người sống ở khu vực được xem là "rốn lũ" bên dòng sông Con, đã đạp xe vượt hơn 5km từ nhà đến trụ sở công an xã, chở theo bao gạo nặng 20kg.

Xã Nghĩa Hành là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi). Do sông Con chảy qua địa phận xã dài đến 30km, từ đêm 29/9, mưa to kèm với nước lũ thượng nguồn đổ về đã khiến 18/21 xóm chìm trong nước lũ.

Người dân địa phương đều nhận định đây là trận lũ lớn nhất từ trước đến nay, nước dâng nhanh chưa từng thấy. Nhiều xóm, nước dâng cao đến 8m, khiến nhà cửa bị nhấn chìm. Phần lớn hộ dân đều chịu thiệt hại nặng, nhiều người phải ngồi trên nóc nhà chờ cứu hộ.

Lúc đỉnh lũ xã Nghĩa Hành có 18/21 xóm bị nước lũ nhấn chìm.

Đến ngày 4/10, nước lũ đã bắt đầu rút, cơ quan chức năng đã có thể tiếp cận nhiều xóm bằng đường bộ để tiếp tế lương thực và kêu gọi sự chung tay hỗ trợ bà con với quyết tâm nước rút đến đâu khắc phục, dọn dẹp đến đó.

Những ngày qua, nhiều đoàn từ thiện khắp mọi miền của tổ quốc cũng đã có mặt tại địa phương này hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp người dân từng bước vượt qua khó khăn do mưa lũ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV