Ngăn kịp cụ bà chuẩn bị chuyển gần nửa tỉ đồng cho người lạ

Ngày 7-9, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng qua hình thức giao dịch ngân hàng.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có mặt tại Nam A Bank Đồng Nai để ngăn chặn bà B.T.V chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

Vào chiều 4-9, người đàn ông 34 tuổi trình báo về việc bà B.T.V. (73 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo, uy hiếp, đe dọa mở tài khoản và chuyển tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng.

Ngay sau đó, Phòng An ninh kinh tế đã cử cán bộ, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hướng dẫn nhân viên Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai tạm dừng việc thực hiện giao dịch ngân hàng của bà B.T.V.

Bình tĩnh kể lại sự việc, bà B.T.V cho biết từ ngày 30-8 đến ngày 4-9, có một số điện thoại gọi cho bà B.T.V tự xưng là công an điều tra yêu cầu bà B.T.V đến ngân hàng chuyển tiền cho các đối tượng để chứng minh nguồn tiền không vi phạm pháp luật với lý do bà liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán ma túy, tài trợ khủng bố.

Bà B.T.V viết thư cảm ơn Ban Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị.

Các đối tượng đã uy hiếp, đe dọa, liên tục yêu cầu, thúc giục và hướng dẫn bà V. vay mượn tiền, đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sau đó chuyển số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo.

Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, giải thích, tác động nhiều lần, bà B.T.V mới biết mình vừa bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ, đe dọa để chuyển tiền nhằm chiếm đoạt và may mắn không bị lừa mất số tiền trên.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động