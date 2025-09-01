Cụ bà 106 tuổi vẹn nguyên ký ức 3 lần được gặp Bác Hồ

Ở tuổi 106, cụ Nguyễn Thị Thức vẫn vẹn nguyên ký ức 3 lần được gặp Bác Hồ

Mỗi khi kể, giọng cụ chậm rãi, đôi mắt sáng lên rưng rưng và cả căn phòng như lắng lại. 3 lần được gặp Bác Hồ - với cụ Thức - chính là 3 dấu son rực rỡ nhất trong cuộc đời làm cách mạng. Câu chuyện ấy, cụ đã kể đi kể lại cho con cháu suốt mấy chục năm qua, như một cách giữ gìn ký ức Mùa thu lịch sử, để ngọn lửa yêu nước và hình ảnh vị Cha già dân tộc mãi sống trong trái tim các thế hệ.

3 lần vinh dự được gặp Bác

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng giàu tinh thần cách mạng, từ năm 1930, cha mẹ cụ Thức đã tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam, để rồi anh dũng ngã xuống trong sự truy lùng gắt gao của thực dân Pháp.

Mồ côi cha mẹ từ sớm, ngọn lửa cách mạng đã sớm nhen nhóm trong lòng cô gái trẻ Nguyễn Thị Thức. Tháng 3/1950, Nguyễn Thị Thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng, mở đầu chặng đường dài gắn bó trọn đời với cách mạng.

Cụ từng đảm nhận nhiều trọng trách: Bí thư Đảng ủy xã Lăng Thành, Thường vụ Huyện ủy, Hội trưởng Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Yên Thành. Nhưng có lẽ, kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời cụ chính là 3 lần được gặp Bác Hồ kính yêu.

Cụ Nguyễn Thị Thức thời trẻ. Ảnh: NVCC

Lần thứ nhất, ngày 1/5/1952, cụ được chọn là đại biểu Nghệ An tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ nhất tại Kim Bình (Tuyên Quang). Cụ xúc động nhớ lại: "Bác Hồ mặc bộ áo nâu giản dị, gương mặt hiền từ. Bác nói thi đua là yêu nước, ai yêu nước thì phải thi đua. Bác còn dặn riêng về vai trò phụ nữ, rằng chị em không chỉ là hậu phương mà còn là lực lượng trực tiếp góp phần vào kháng chiến và kiến quốc. Nghe đến đó, tôi không cầm được nước mắt. Bác gần gũi như cha với con".

Lần thứ 2, năm 1958, tại Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ hai ở Hà Nội, đại biểu Nguyễn Thị Thức vinh dự được Bác Hồ mời lên trả lời 3 câu hỏi. Sau phần trả lời, Bác ân cần hỏi: "Cô quê ở đâu?". Đại biểu Nguyễn Thị Thức đáp: "Thưa Bác, cháu quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An". Ngay lúc ấy, đại biểu Nguyễn Thị Thức đã bày tỏ nguyện vọng tha thiết mong Bác sớm về thăm quê. Bác mỉm cười và nói ngắn gọn: "Bác hứa". Lời hứa giản dị ấy, cụ khắc sâu trong tim.

Lần thứ 3, năm 1961, Bác về thăm quê hương Nghệ An và ghé xã Vĩnh Thành, Yên Thành. Khi ấy, bà Nguyễn Thị Thức là Huyện ủy viên, kiêm Hội trưởng Nông dân và Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện. "Bác hỏi chúng tôi về đời sống nông dân, về phong trào phụ nữ, Bác căn dặn: Dân no thì nước mạnh. Phụ nữ khỏe thì gia đình yên ấm. Làm cán bộ phải gương mẫu trước đã. Những lời Bác nói, tôi ghi lòng tạc dạ, lấy đó làm kim chỉ nam suốt đời", cụ Thức rưng rưng nhớ lại.

Cụ Thức bên con gái Đoàn Thị Xuân. Ảnh: Đình Nguyên

3 lần được gặp Bác, 3 lần đời cụ bừng sáng thêm niềm tin và sức mạnh. Với cụ, đó không chỉ là vinh dự riêng mà còn là niềm tự hào chung của phụ nữ Yên Thành, của quê hương xứ Nghệ giàu truyền thống cách mạng.

Từ mùa thu độc lập đến hành trình dựng xây quê hương

Những năm tháng kháng chiến gian khổ, cụ Thức cùng chị em trong phong trào "Phụ nữ cứu quốc" đã làm nên những điều lớn lao từ những việc nhỏ bé. Họ đốt đuốc mở lớp bình dân học vụ ban đêm, gom góp từng bát gạo, từng bó rau, từng đồng xu cho bộ đội. Họ hăng hái tham gia "hũ gạo tiết kiệm", phong trào "Ba đảm đang", vừa sản xuất, vừa nuôi quân, vừa dạy chữ, vừa giữ lửa cho quê hương.

Cụ Thức và những tấm Huy hiệu, kỷ vật gắn liền với chặng đường cách mạng của mình. Ảnh: NVCC

Cụ từng làm cửa hàng trưởng "Ba đảm đang" của Hội Phụ nữ tại cầu Dinh, nơi phân phối hàng hóa cho bộ đội theo chế độ tem phiếu. Từng gánh hàng nặng trĩu, từng buổi chợ gió mưa, tất cả đều thấm đẫm tinh thần "giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh", vừa là người lãnh đạo, vừa là người mẹ, người chị trong phong trào cách mạng địa phương.

Họ đã sống trọn lời Bác dặn: "Thi đua là yêu nước". Để hôm nay, khi đất nước hòa bình, nhìn lại, cụ Thức có thể mỉm cười tự hào vì những cống hiến lặng thầm của phụ nữ đã góp phần đổi thay vận mệnh dân tộc.

Hơn 1 thế kỷ đi qua, cụ Thức nay đã đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng - minh chứng cao quý cho cả cuộc đời cống hiến. Nhưng với cụ, niềm hạnh phúc lớn lao không chỉ nằm ở huân chương hay chức vụ từng đảm nhận, mà ở ký ức thiêng liêng về Bác Hồ và ở sự trưởng thành của phong trào phụ nữ.

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng của cụ Thức. Ảnh: Đình Nguyên

"Còn sống ngày nào, còn minh mẫn, tôi sẽ kể lại cho con cháu về Bác Hồ. Để các cháu nhớ rằng Bác thương dân như cha thương con, rằng phụ nữ Việt Nam luôn được Bác đặt niềm tin lớn lao", cụ Thức chậm rãi nói.

Bà Trần Thị Trung - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Giai Xuân - xúc động chia sẻ: "Cụ Thức là niềm tự hào lớn của phụ nữ quê hương. Câu chuyện cụ 3 lần gặp Bác Hồ không chỉ là kỷ niệm quý giá của một đời người, mà còn là di sản tinh thần để chúng tôi và thế hệ trẻ noi theo. Nhắc đến cụ, ai cũng nghĩ đến một người phụ nữ kiên trung, cả đời sống vì cách mạng, vì phong trào phụ nữ. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần ấy, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, đóng góp cho quê hương Yên Thành ngày càng giàu đẹp".

Giờ đây, trong không khí cả nước đang hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong căn nhà nhỏ ở xã Giai Xuân, cụ Nguyễn Thị Thức vẫn thường kể cho con cháu nghe về 3 lần gặp Bác. Giọng kể run run, chậm rãi, nhưng mỗi chi tiết đều rõ ràng, chân thật. Cuộc đời cụ Thức là minh chứng sinh động cho sức mạnh và vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập và phát triển, câu chuyện của cụ càng có ý nghĩa. Nó nhắc nhở rằng: phụ nữ luôn là điểm tựa bền vững của gia đình, là động lực quan trọng trong sự thịnh vượng quốc gia. Và hơn hết, tinh thần phụ nữ Việt Nam - kiên trung, nhân ái, trách nhiệm - vẫn sẽ mãi là ngọn lửa truyền đời, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Khi hoàng hôn buông xuống trên làng quê Yên Thành, cụ Thức nắm tay đứa cháu nhỏ, khẽ thì thầm: "Cụ đã 3 lần được gặp Bác Hồ…". Đôi mắt đục mờ ánh lên niềm hạnh phúc, như muốn gửi gắm cả một mùa thu độc lập trong ký ức, để ngọn lửa cách mạng, tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc còn mãi sáng ngời trong trái tim các thế hệ mai sau.

