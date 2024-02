Cụ bà 103 tuổi vượt hơn 300km về giỗ mẹ, chỉ một câu nói khiến hàng triệu người rưng rưng

Gia đình là cả một khoảng trời tuổi thơ của mỗi người, là nơi để hoài niệm và cũng là tình cảm thiêng liêng mà ai ai trong chúng ta cũng luôn hướng đến. Đặc biệt là vào các dịp quan trọng như lễ Tết, ngày giỗ,... tình cảm ấy lại dâng lên mãnh liệt, khiến những người con xa quê càng thổn thức, mong ngóng muốn được trở về.

Mới đây, đông đảo cư dân mạng đã không kìm được nước mắt trước đoạn clip ghi lại hình ảnh cụ bà nhiều tuổi, vượt hàng trăm trăm ki-lô-mét để về quê giỗ mẹ. Những lời thủ thỉ, tâm sự cụ nói với các bậc sinh thành đã khuất khiến hàng triệu người xem không khỏi xúc động, nghẹn ngào.

Theo tài khoản đăng tải clip chia sẻ, cụ bà năm nay đã 103 tuổi, tuy rằng tuổi cao sức yếu nhưng cụ vẫn cùng con cháu vẫn vượt gần 300km về quê thắp nhang ngày giỗ mẹ.

Trong video là hình ảnh cụ bà đứng trước bàn thờ bố mẹ và tổ tiên. Tóc bà đã bạc trắng, lưng còng, nhưng đôi vẫn mắt sáng ngời, ánh lên vẻ minh mẫn. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng giọng bà vẫn rõ ràng, tròn vành rõ chữ.

Đứng trước ban thờ mẹ, bà nghẹn ngào: "Mấy năm nay rồi con mới về thăm bố mẹ, con nhớ bố mẹ nhiều lắm, bố mẹ có nhớ con không. Chân con yếu quá, chắc lần này là lần cuối con về thăm quê. Bố mẹ dưới đó phù hộ cho con và các cháu nhé…".

300km là quãng đường mà đối với những người trẻ còn thấy khó khăn, nhưng cụ bà 103 tuổi vẫn cố gắng để vượt qua. Thậm chí, bà còn thức cả đêm lúc đi đường nhưng vẫn bảo không mệt, không đau lưng. Điều này đủ để thấy rằng nỗi mong nhớ được về gặp cha mẹ, cố hương vẫn nguyên vẹn trong tâm trí của cụ.

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động, bật khóc. Đặc biệt, những ai đã không còn cha mẹ và đang sống xa quê càng thấm thía nỗi lòng này. Dù bao nhiêu tuổi, chúng ta mãi mãi là con của bố mẹ, nỗi nhớ về đấng sinh thành sẽ không bao giờ mất đi.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kính phục trước tấm lòng hiếu thảo, kính nhớ tổ tiên của cụ bà 103 tuổi. Đồng thời, mọi người đều gửi lời chúc sức khỏe đến bà cụ để sau này cụ vẫn có thể cùng con cháu về thăm lại quê hương, cội nguồn.

