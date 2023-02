Ngày đẹp trời, chú chó thất lạc bấy lâu bất ngờ trở về nhà, phản ứng của gia chủ khiến CĐM rưng rưng

Theo người đăng tải đoạn clip chia sẻ như sau: "Cái cảm giác nhiều ngày tìm không thấy, rồi tự nhiên một ngày đẹp trời nó tìm được đường về nhà".

Your browser does not support the video tag.

(Video: Chú chó thất lạc nhiều ngày bất ngờ trở về khiến cả nhà mừng quýnh. Nguồn: Page Cậu Vàng)

Đoạn clip cho thấy, ban đầu cậu con trai nhỏ chính là người phát hiện chú chó của gia đình đã trở về nhà sau nhiều ngày thất lạc, sau đó, cậu con trai mừng quýnh và vội chạy vào nhà thông báo cho bố mẹ biết.

Lúc này, người vợ vừa chạy ra cửa thì cũng là lúc chú chó chạy vào sân nhà, quẩy đuôi và tỏ vẻ mừng rỡ. Người chồng sau đó cũng nhanh chân chạy đến, ôm lấy chú chó, hỏi han như vừa gặp lại người thân sau bao ngày xa cách.

2 cậu con nhỏ vì quá mừng rỡ mà đứa thì nhảy múa, đi thì liên tục vỗ tay như chào đón người bạn thân thương ngày nào trở về.

Sự quấn quýt của gia đình với thành viên đặc biệt khiến ai nấy khi xem được khoảnh khắc này cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Dân mạng đồng loạt để lại những bình luận như sau:

"Nhìn khoảnh khắc này mà muốn khóc, ước gì chú chó nhà mình cũng tìm thấy đường trở về như thế này. Chúc mừng gia đình nhé"

"Người bạn trung thành, thực sự xem mà rưng rưng theo luôn"

"Em cún nhà mình bị trộm bắn và bắt đi, máu đổ trải cả 1 đoạn đường dài, mình khóc hết nước mắt, kì tích là sau 3 ngày em đã thoát được và lếch thếch trở về, mình mẩy bê bết máu đã khô cùng chi chít vết thương, móng chân cùn hết, ai đã trải qua cảm giác như mình rồi mới thấu hiểu được"

"Chỉ những ai yêu quý động vật thì mới hiểu được cái cảm giác này"

"Phép mầu không lập đi lập lại nhiều lần, vậy nên thận trọng kể từ giờ về sau và mãi mãi... Thấy chủ và chó mừng quýnh thương quá".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn