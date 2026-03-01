CLB Thanh Hoá được FIFA chính thức gỡ án phạt

Thanh Hóa vừa có một trận đấu đầy khó khăn trước Nam Định. Ảnh: Đức Cường

Với việc FIFA gỡ bỏ lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới, sau khi đội bóng Thanh Hoá hoàn tất các nghĩa vụ tài chính do bị 4 ngoại binh từng thi đấu cho đội bóng này kiện lên FIFA. CLB Thanh Hoá đã có thể tham gia thị trường chuyển nhượng ngay trước khi V.League đóng cửa, giúp HLV Mai Xuân Hợp và những người làm bóng đá xứ Thanh có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cũng vì án phạt của FIFA, nên ở những trận đấu vừa qua Thanh Hoá luôn phải chơi trong cảnh thiếu người, dù họ đã chuẩn bị đến 6 tân binh để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải. Ngoài 4 tân binh họ đã lấy về gồm: Nguyễn Hữu Dũng, Lê Văn Hưng, Lê Văn Hoàn và ngoại binh Amar Catic, mới đây lãnh đạo CLB cũng đã bổ sung hậu vệ Trương Thanh Nam và ngoại binh Beli. Thế nên, khi án phạt được gỡ đội bóng xứ Thanh sẽ có 6 ngoại binh cho giai đoạn còn lại của mùa giải và điều này sẽ giúp ít rất nhiều cho lực lượng của xứ Thanh.

HLV Mai Xuân Hợp sẽ nhẹ đầu hơn khi đội bóng được bổ sung lực lượng. Ảnh: FBNV

Ở vòng 16 vừa qua, Thanh Hoá đã có chuyến làm khách tại sân Thiên Trường của Nam Định. Trước đội chủ nhà mạnh hơn hẳn về nhiều mặt, nhưng Thanh Hoà chỉ có 13 cầu thủ đá chính lẫn dự bị. Ở đó, tiền vệ Quốc Phương dẫu cái cổ chân đang đau những phải vào sân thay cho Thanh Tùng ở phút 72.

Nhìn các cầu thủ Thanh Hoá thi đấu trong cảnh neo người như thế, người ta đã tự hỏi xứ Thanh sẽ phải cố đến bao giờ? May mắn là sau vòng 16, V.League sẽ tạm nghỉ 2 tuần FiFA Days, qua đó khiến các cầu thủ xứ Thanh có thể kịp hồi phục. Đồng thời, việc FIFA tháo gỡ án phạt cũng giúp bóng xứ Thanh thêm hy vọng cho cuộc đua trụ hạng.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn