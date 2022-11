COVID-19 lại tấn công châu Á

Vẫn khó dự đoán! Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết WHO đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp, đồng thời khuyến cáo duy trì các biện pháp ứng phó, nhất là tiêm vắc-xin. Tại Việt Nam, từ tháng 4 đến nay, số mắc đã giảm mạnh, hiện chỉ còn ghi nhận trung bình 400 ca mắc mới mỗi ngày, còn số ca nặng, nguy kịch tiếp tục giảm. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho rằng dịch COVID-19 vẫn chưa ổn định và khó dự đoán. Miễn dịch đáp ứng do mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian trong khi virus liên tục biến đổi với các biến thể mới, biến thể phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh, giảm hiệu quả điều trị, không loại trừ nguy cơ tăng nặng, tử vong trở lại. Tương tự, GS-TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, nhận định Việt Nam chưa thể công bố kết thúc đại dịch COVID-19. Theo ông, nhờ thành quả của tiêm vắc-xin, tỉ lệ ca COVID-19 tử vong/ca mắc trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9-2022 đã giảm 245 lần so với từ tháng 5 đến tháng 9-2021 (thời điểm tỉ lệ tiêm vắc-xin thấp, nước ta ghi nhận biến thể Delta). Thời gian gần đây, số ca tử vong trên thế giới khoảng 10.000 ca/tuần, còn Việt Nam ghi nhận 1-2 ca/tuần. Tuy vậy, theo GS Lân, Việt Nam vẫn có nguy cơ đối mặt tình huống xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn. "Trong bối cảnh dịch COVID-19 tại nước ta đang được kiểm soát, các biện pháp phòng chống dịch cơ bản đã trở về trạng thái bình thường, Bộ Y tế sẽ tiếp tục chủ động điều chỉnh cho phù hợp với tình hình dịch, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội" - GS Lân nói. Ngọc Dung