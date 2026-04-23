Coutinho, Hakimi có tên trong vụ mua dâm rúng động bóng đá Italy

Coutinho thời còn khoác áo Inter ở Italy.

Cuộc điều tra do Guardia di Finanza (cảnh sát kinh tế Italy - PV) thực hiện vừa triệt phá một mạng lưới bị cáo buộc tổ chức mại dâm trá hình và cung cấp các gói dịch vụ xa xỉ cho giới cầu thủ.

Những dịch vụ trọn gói này có giá hàng nghìn euro, gồm tiệc tối tại các địa điểm sang trọng ở Milan, lưu trú khách sạn cao cấp và dịch vụ đi kèm với các cô gái. Đường dây mua dâm tạo ra doanh thu hàng triệu euro.

Theo thông tin rò rỉ, danh sách xuất hiện hơn 60 cái tên, từ những ngôi sao hàng đầu đến các cầu thủ ít tiếng tăm. Trong đó có Alessandro Bastoni, Rafael Leao, Olivier Giroud, Dusan Vlahovic hay Philippe Coutinho.

Ngoài ra còn có những cái tên đáng chú ý khác như Achraf Hakimi và Arthur Melo. Cựu danh thủ và tài năng trẻ gồm Dejan Stankovic và Daniel Maldini cũng bị nhắc đến trong các đoạn ghi âm.

Việc xuất hiện trong hồ sơ điều tra không đồng nghĩa với hành vi phạm pháp đối với các cầu thủ như Leao.

Dù vậy, giới chức khẳng định các cá nhân này chỉ xuất hiện trong các cuộc gọi, yêu cầu dịch vụ hoặc được nhắc tên, chưa có bằng chứng cho thấy họ vi phạm pháp luật. Theo quy định tại Italy, hành vi mua dâm không bị coi là tội phạm, do đó danh tính khách hàng không nằm trong diện bị điều tra.

Các tài liệu điều tra cho thấy mạng lưới này giữ lại ít nhất 50% số tiền khách chi trả, phần còn lại được chuyển cho các cô gái dưới dạng tiền mặt. Một số lời khai cho biết hàng trăm cô gái, gồm cả người bản địa và nước ngoài, tham gia các hoạt động trong những buổi tiệc đêm.

Đáng chú ý, La Gazzetta dello Sport khẳng định không có dấu hiệu bạo lực hay ép buộc trong vụ việc. Cơ quan chức năng khẳng định đây là hoạt động dựa trên sự tự nguyện, dù tồn tại nhiều yếu tố nhạy cảm và gây tranh cãi trong dư luận.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn