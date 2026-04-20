Cú đá ác ý gây chấn động bóng đá Indonesia

Hôm 19/4, Fadly Alberto gây sốc khi tung cú đá vào đối thủ khi U20 Bhayangkara FC thua 1-2 trước U20 Dewa United ở giải trẻ Elite Pro Academy (EPA).

Trận đấu thuộc vòng 32 EPA U20, diễn ra ngày 19/4 tại Semarang, khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về Dewa United. Tuy nhiên, tâm điểm nằm ở màn xô xát sau khi trận đấu kết thúc. Trong lúc căng thẳng leo thang bên đường biên, Fadly bất ngờ lao vào và tung cú đá trúng vùng đầu phía sau của một cầu thủ Dewa United.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị trật khớp vai sau pha tấn công nguy hiểm này. Trong khi đó, Fadly nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sự việc lập tức gây phẫn nộ trong dư luận bóng đá Indonesia.

Fadly được xem là một trong những viên ngọc thô sáng giá của bóng đá xứ vạn đảo. Anh ghi dấu ấn khi cùng U17 Indonesia tạo nên lịch sử với tấm vé dự U17 World Cup 2025. Tại giải đấu này, chính Fadly là người ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước U17 Honduras, mang lại trận thắng đầu tiên cho Indonesia tại sân chơi U17 World Cup.

Sau đó, cầu thủ sinh năm 2006 tiếp tục được triệu tập lên tuyển U20 Indonesia và trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình. Tuy nhiên, mọi nỗ lực xây dựng hình ảnh sụp đổ sau hành vi thiếu kiểm soát nói trên.

Chủ tịch Ban Đội tuyển Quốc gia (BTN) Sumardji xác nhận Fadly lập tức bị loại khỏi tuyển U20 Indonesia. HLV Nova Arianto cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn, khẳng định sẽ có án kỷ luật nghiêm khắc dành cho cầu thủ này.

Nạn nhân của Fadly sau khi lĩnh trọn cú đá.

Tác giả: Hiểu Phong

Nguồn tin: znews.vn