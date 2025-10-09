Lê Công Vinh hiện tại

Sau nhiều năm rời xa bóng đá chuyên nghiệp, cựu tiền đạo Lê Công Vinh đang cho thấy quyết tâm lớn khi chính thức trở lại với nghề bằng con đường huấn luyện. Việc anh được chọn làm lớp trưởng khóa học HLV chứng chỉ C của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang được xem là bước ngoặt mới trong hành trình sau giải nghệ.

Công Vinh học bằng HLV

Sinh năm 1985 tại Nghệ An, Lê Công Vinh được xem là chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh ghi 116 bàn thắng tại V.League , giữ kỷ lục là cầu thủ đầu tiên chạm mốc 100 bàn ở giải đấu này. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Công Vinh thi đấu 83 trận , ghi 51 bàn thắng , vẫn đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Việt Nam .

Trong suốt sự nghiệp, anh ba lần giành Quả bóng vàng Việt Nam (2004, 2006, 2007), hai lần vô địch V.League cùng Becamex Bình Dương (2014, 2015) và là người hùng ghi bàn quyết định giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2008.

Tuy nhiên, sau khi giải nghệ vào cuối năm 2016, Công Vinh chọn cách tạm rời xa sân cỏ. Anh từng thử sức ở vai trò quản lý tại CLB TP.HCM, mở học viện bóng đá và làm truyền thông thể thao, nhưng sau đó gần như "ở ẩn" suốt nhiều năm.

Trở lại học nghề – bước khởi đầu của "phiên bản mới"

Đầu năm 2025, hình ảnh Công Vinh xuất hiện trong lớp học huấn luyện viên C của AFC gây chú ý. Không chỉ tham gia với tư cách học viên, anh còn được các đồng nghiệp tin tưởng bầu làm lớp trưởng, vị trí thể hiện uy tín và tinh thần gương mẫu trong khóa học.

Đây là lần đầu tiên cựu đội trưởng ĐT Việt Nam "học nghề" huấn luyện một cách bài bản. Dù từng giữ nhiều vai trò quản lý, anh thừa nhận rằng con đường trở thành HLV chuyên nghiệp đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và chứng chỉ quốc tế chặt chẽ.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: Thanh niên Việt