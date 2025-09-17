Lê Công Vinh chuẩn bị trở lại với bóng đá?

Lê Công Vinh đang chuẩn bị hành trang để trở lại với bóng đá.

Đây là lần thứ hai Hà Tĩnh đăng cai tổ chức khóa học chứng chỉ “B”. Thành phần học viên năm nay khá đa dạng, gồm 3 HLV nữ, 5 HLV thủ môn và 16 HLV đang trực tiếp công tác huấn luyện, trong đó có một HLV nước ngoài từ CLB CAHN.

Đáng chú ý trong khóa học bằng “B” lần này có sự xuất hiện của cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam là Lê Công Vinh. Một số gương mặt nổi tiếng khác là Quả bóng Vàng nữ Việt Nam – Đỗ Thị Ngọc Châm, cựu tuyển thủ Trần Đình Hoàng và Hoàng Đình Tùng… cũng tham gia khóa học.

So với các đồng đội cùng trang lứa, Công Vinh chuyển hướng sang làm HLV tương đối muộn. Cùng lứa với Công Vinh, cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương đã là HLV trưởng một loạt CLB V.League, hạng Nhất.

Cựu tiền vệ Phạm Thành Lương cũng đang học bằng Pro và hiện đang là trợ lý CAHN. Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn từng có giai đoạn cầm quân Phú Thọ. Trong khi cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng từng là trợ lý HLV Philippe Troussier ở ĐT Việt Nam và hiện tại đang dẫn dắt Đồng Nai. Trong khi đó, Lê Công Vinh mới có được bằng C, bằng khởi đầu cho sự nghiệp HLV từ năm 2024.

Sau khi tuyên bố giải nghệ năm 2016, Công Vinh từng tuyên bố sẽ không theo nghiệp HLV. Thay vào đó, chân sút xứ Nghệ gây bất ngờ khi nhận nhiệm vụ làm quyền Chủ tịch CLB TPHCM khi đội bóng này mới thăng hạng V.League.

Tác giả: Ngọc Hân

Nguồn tin: cadn.com.vn