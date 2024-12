Công ty sản xuất bột đá trắng siêu mịn tại KCN Nam Cấm bị xử phạt 87 triệu đồng

Trong tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 192/QĐ-XPHC ngày 16/12/2024 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nhật Thăng VNT7 (trụ sở chính tại số 201, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) với số tiền 87 triệu đồng do vi phạm các quy định an toàn lao động.