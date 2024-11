Bố của nam thanh niên bị xử phạt vì giao xe cho con đi "bốc đầu"

Công an Hà Nội ngày 26/11/2024, cho biết Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập 02 nam thanh niên lên trụ sở Công an huyện để làm việc về hành vi “bốc đầu” xe mô tô.

Trước đó, ngày 16/11/2024, Trang zalo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội nhận được phản ánh của người dân về việc 02 nam thanh niên điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 29L-462.92 di chuyển trên tuyến đường Tỉnh lộ 419 đoạn qua xã Bình Phú có hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Hai thanh niên tại cơ quan công an

Tiến hành xác minh, Công an huyện Thạch Thất đã làm rõ người điều khiển xe trong clip là Phùng Huy H (Sinh năm 2006; trú tại thôn Bò, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) và người ngồi sau là Phan Lạc T (Sinh năm 2006; trú tại thôn Sen, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan Công an, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an huyện Thạch Thất đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 02 nam thanh niên trên với các lỗi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô với dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên, tổng mức tiền phạt là 5,325 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng tiến hành xử phạt bố của thanh niên Phùng Huy H vì đã giao xe cho người chưa đủ tuổi, mức phạt 1,4 triệu đồng.

Tác giả: Sơn Dương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn