Công ty Igarten nợ cả tiền thai sản của giáo viên: ‘Đẩy’ trách nhiệm sang bảo hiểm xã hội?

Nhiều cơ sở trường mầm non của Công ty Igarten đã dừng hoạt động Theo khảo sát của Tuổi Trẻ Online, nhiều cơ sở thuộc hệ thống trường mầm non Steame Gagten tại Hà Nội đã dừng hoạt động, trả lại mặt bằng. Trước đó ngày 8-11-2022, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có kết luận thanh tra số 311 về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của Công ty Igarten. Công ty Igarten bị xử phạt 150 triệu đồng vì chậm nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Công ty Igarten khắc phục các sai phạm nêu trong kết luận. Tuy nhiên đến nay theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, Công ty Igarten vẫn chưa hoàn thành những nội dung nêu trong kết luận thanh tra số 311. Phóng viên không ít lần liên hệ bà Lê Thị Thu Huyền và ông Trần Đức Cường - tổng giám đốc điều hành Công ty Igarten nhiều giai đoạn - để tìm hiểu thông tin, tuy nhiên họ đều cho biết đã nghỉ việc và im lặng khi nói đến trách nhiệm. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 26-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy) - chủ tịch Tập đoàn Egroup - để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7-2024, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Vũ Thị Dung (cựu trưởng phòng nhân sự Công ty Igarten) cho biết hệ thống trường mầm non Steame Garten có khoảng 600 lao động, hiện còn hơn 200 lao động. Tuy nhiên tổng số lao động bị nợ lương, thưởng theo doanh thu và nợ đóng bảo hiểm xã hội đơn vị này chưa thể thống kê được. Còn ông Nguyễn Đức Năng (được ủy quyền làm việc với báo chí) cho biết Công ty Igarten là đơn vị trực thuộc của Tập đoàn Egroup - ông Nguyễn Ngọc Thủy làm chủ tịch.