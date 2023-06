Vụ sập dầm cầu ở Nghệ An, năng lực đơn vị thi công thế nào?

Hiện trường sự cố sập dầm cầu.

Hơn 1 tháng xảy ra sự cố sập loạt dầm cầu tại Dự án Cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, dư luận mới biết đến khi những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Năng lực thực hiện công trình thi công của nhà thầu là điều khiến dư luận băn khoăn.

Sự cố lộ lọt qua mạng xã hội

Ngày 20/6, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh các dầm cầu gãy, đổ sập ở Dự án thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An. Trong số các dầm cầu được bắc lên thì có tới 2 dầm đổ sập, gãy làm đôi. Hình ảnh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Phần lớn mọi người đều tỏ ra thắc mắc trước chất lượng thi công của công trình trọng điểm này.

Liên quan đến sự việc, thông tin tới báo chí, Giám đốc điều hành Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (sau đây gọi là Công ty Trường Sơn) là đơn vị thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam trên xác nhận: Có sự việc nói trên xảy ra hơn 1 tháng trước.

Theo lãnh đạo đơn vị thi công, sự cố sập dầm cầu xảy ra chỉ gây thiệt hại về vật chất, rất may không thiệt hại về người. Khu vực xảy ra sự cố thuộc đoạn qua địa bàn xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Nguyên nhân là bởi trong lúc vận chuyển, lắp rắp các dầm vào mố cầu, công nhân không cẩn thận làm va vào nhau.

“Các dầm cầu mới đưa lên va vào dầm gác sẵn, khiến bị sập. Điều kiện thời tiết quá nắng nóng, công nhân tranh thủ thời gian, gắng sức để thi công, nhưng do thao tác chưa chuẩn đã xảy ra sự việc đáng tiếc”, vị lãnh đạo đơn vị thi công thông tin.

Mỗi dầm cầu dài khoảng 38 m, nặng từ 60 - 70 tấn. Phía đơn vị thi công cho biết, với 2 dầm cầu hỏng, đơn vị sẽ loại bỏ, 3 dầm cầu còn lại đã được tháo dỡ, chờ kiểm định chất lượng, đồng thời xem xét trách nhiệm những người có liên quan.

Sau khi nắm bắt được thông tin, các bên liên quan gồm: Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án), Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (đơn vị tư vấn giám sát) và nhà thầu đã tiến hành lập biên bản xác nhận sự vụ, đánh giá sơ bộ nguyên nhân và thống nhất di dời toàn bộ các dầm bị hư hỏng ra khởi hiện trường.

Được biết, Gói thầu XL-02 do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công với giá trị thực hiện là 1.289,62 tỉ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 5/2023, gói thầu này đang bị chậm 2,4% so với tiến độ điều chỉnh lần 3 (chậm 7,64% so với tiến độ điều chỉnh lần 2 do doanh nghiệp dự án đăng ký).

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (dự án PPP, dài 49,3 km, có tổng vốn đầu tư 11.157,82 tỉ đồng, khởi công tháng 5/2021, kế hoạch hoàn thành tháng 5/2024.

Nhà đầu tư dự án là Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty Cổ phần tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH đầu tư Núi Hồng - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2; Doanh nghiệp dự án là Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng.

Năng lực nhà thầu “khủng”

Theo tìm hiểu, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn có địa chỉ trụ sở tại Km6+500, Đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hữu Ngọc kiêm chức vụ Tổng Giám đốc. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng cầu đường.

Ở thời điểm hiện tại, Công ty Trường Sơn đã tham gia 434 gói thầu, trong đó, trúng 421 gói, trượt 8 gói, 4 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu hơn 58 nghìn tỉ đồng.

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn là doanh nghiệp giao thông đang góp mặt trên nhiều dự án trọng điểm. Đây là một trong những đơn vị tham gia nhiều gói thầu nhất tại Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 như Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn Km655+285,04 - Km674+556,65 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) do Ban quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư với tổng giá trị dự toán là 2,5 nghìn tỉ đồng.

Hay gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km 23+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) thuộc Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn (của Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Ban quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư với giá trị dự toán 3,027 nghìn tỉ đồng.

Gói thầu XL1: Thi công xây dựng đoạn Km675+400 - Km708+350 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) thuộc dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư với tổng giá trị hơn 3,5 nghìn tỉ đồng.

Liên quan đến năng lực của nhà thầu này, vào thời điểm năm 2022, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã có văn bản cảnh cáo Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Tập đoàn Cienco 4 do chậm tiến độ thi công Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1.

Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, việc liên tiếp chậm tiến độ thi công theo cam kết thuộc trách nhiệm chủ quan của các nhà thầu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch giải ngân, thời gian dỡ tải để thi công kết cấu mặt đường và thời gian hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Chủ đầu tư dự án cảnh cáo Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn về việc chưa nghiêm túc thực hiện kế hoạch do chính đơn vị đề ra và các yêu cầu của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tác giả: Đức Huy

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn