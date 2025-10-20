'Quan bà mê trai trẻ' Trung Quốc lộ mặt sau scandal 41 bất động sản ở Bắc Kinh: Bị người tình lừa 695 tỷ

Chuyên trang tài chính Sina (Trung Quốc) vào năm 2023 đưa tin, tại huyện Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, từng có một nữ quan chức tham nhũng tên là Cung Ái Ái - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Nông thôn huyện Thần Mộc.

Cung Ái Ái đã lợi dụng mối quan hệ của cậu mình để làm giả ba chứng minh thư, tổng cộng có bốn danh tính. Bà đã sử dụng những danh tính giả này để vay vốn và kiếm rất nhiều tiền bất chính. Ảnh: Baidu

Con nhà nghèo nỗ lực vượt khó

Cung Ái Ái sinh năm 1964 trong một gia đình nông dân ở huyện Thần Mộc. Gia đình vốn nghèo khó, và Cung là con thứ năm trong gia đình có tám anh chị em. Cung là người thông minh và học giỏi nhất trong gia đình, nhưng ngoại hình khiêm tốn cũng khiến cô ta cảm thấy tự ti.

Năm 1981, nhờ chăm chỉ học hành, Cung Ái Ái đã đỗ vào một trường trung học của huyện. Do gia đình nghèo khó, Cung đã tới sống với người cậu tên là Tiết Lập Cương - lúc đó là Trưởng đồn Công an huyện Thần Mộc. Trong ba năm Cung học trung học, vợ chồng ông Tiết đã lo học phí cho cô ta. Cung rất biết điều và coi họ như cha mẹ ruột của mình.

Sau khi Cung Ái Ái tốt nghiệp trung học năm 1984, Tiết Lập Cương đã tận dụng chức vụ của mình để giúp Cung chuyển hộ khẩu từ nông thôn lên thành thị. Vào thời điểm đó, việc sở hữu hộ khẩu thành thị là một thứ rất được thèm muốn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp trung học, Cung Ái Ái không học tiếp mà quyết định đi làm. Thương cháu gái, Tiết Lập Cương lại giúp đỡ cô ta một lần nữa.

Năm 1986, Tiết Lập Cương đã dùng quan hệ của mình để giúp Cung Ái Ái có được một công việc tại Chi nhánh Đại Liễu Tháp của Liên minh Hợp tác xã Tín dụng huyện Thần Mộc, đánh dấu việc cô ta trở thành một công chức.

Tại tổ chức này, Cung Ái Ái bắt đầu với vai trò là một nhân viên tín dụng cơ sở, làm việc chăm chỉ và không biết mệt mỏi. Những nỗ lực của cô đã được cấp trên ghi nhận, và với sự giúp đỡ của người cậu, Cung dần thăng tiến trong công việc.

Năm 1998, Cung được điều chuyển sang làm Trưởng phòng Kiểm toán tại Liên minh Hợp tác xã Tín dụng Nông thôn huyện Thần Mộc.

Năm 2004, Liên minh Hợp tác xã Tín dụng Nông thôn huyện Thần Mộc được tái cấu trúc thành Ngân hàng Thương mại Nông thôn huyện Thần Mộc, và Cung Ái Ái được bổ nhiệm làm Chủ tịch Chi nhánh Hưng Thành.

Cung bắt đầu lợi dụng chức vụ để biển thủ công quỹ và nhận hối lộ từ các khoản vay. Để giúp gia đình thoát nghèo, bà ta đã đứng tên anh trai thứ hai là Cung Tử Thắng, dùng 15 triệu RMB (hơn 52 tỷ VNĐ) tiền tham nhũng để mua 16% cổ phần của Công ty TNHH Than Khí hóa Đại Biêm Dao huyện Thần Mộc.

Trụ sở Ngân hàng Thương mại Nông thôn huyện Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Bdstatic

Mặc dù tham nhũng, nhưng Cung Ái Ái vẫn rất nỗ lực làm việc. Trong sáu năm làm giám đốc chi nhánh, bà ta đã giúp ngân hàng tăng trưởng tín dụng ròng 136%, các hoạt động kinh doanh của ngân hàng không ngừng phát triển. Cung cũng phát triển được một lượng lớn khách hàng chất lượng cao, dẫn đến mức tăng trưởng ròng 60% tiền gửi. Nhờ cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng, bà ta đã nhận được nhiều khen ngợi.

Năm 2010, Ngân hàng Thương mại Nông thôn huyện Thần Mộc đứng đầu tỉnh Thiểm Tây về nhiều chỉ số hiệu suất, và Cung Ái Ái là một trong những người đóng góp quan trọng. Bà ta được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Du Lâm khóa 3 và được tỉnh Thiểm Tây trao tặng danh hiệu "Người giương cờ đỏ ngày 8/3" - danh hiệu tôn vinh những phụ nữ tiêu biểu có đóng góp to lớn cho sự phát triển. Sau đó, Cung được thăng chức làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Nông thôn huyện Thần Mộc.

Mê 'trai đẹp' dưới 25 tuổi

Từ đó, sự táo bạo của Cung Ái Ái ngày càng tăng. Bà ta đã lợi dụng mối quan hệ của cậu mình để làm giả ba chứng minh thư, tổng cộng có bốn danh tính. Bà đã sử dụng những danh tính giả này để vay vốn và kiếm rất nhiều tiền bất chính. Năm 2011, bà ta cho con gái tới Bắc Kinh học đại học.

Sau khi ly hôn, Cung Ái Ái bắt đầu qua lại với những chàng trai trẻ để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Bà ta thích những thanh niên cao ráo, đẹp trai dưới 25 tuổi.

Cung Ái Ái rất hào phóng với những thanh niên này, cho họ hơn 100.000 RMB (gần 350 triệu VNĐ) tiền tiêu vặt mỗi tháng. Đổi lại, họ đương nhiên phải phục tùng ý muốn của bà ta.

Một thanh niên 23 tuổi, khôi ngô tuấn tú, rất thông minh và khéo ăn nói, đã lọt vào mắt xanh của Cung Ái Ái. Bà ta đã chu cấp cho người này 120.000 RMB (417 triệu VNĐ) hàng tháng.

Để có thể ở bên nam thanh niên này mỗi ngày, Cung Ái Ái đã thuê anh ta làm tài xế, nhưng thực chất là người tình của bà ta. “Người tình kiêm tài xế” này thường dùng lời nói ngon ngọt để lừa gạt Cung, cuối cùng lấy 200 triệu RMB (695 tỷ VNĐ) tiền tiết kiệm của bà ta rồi biến mất không dấu vết.

Những việc làm xấu xa của Cung Ái Ái không thể che giấu được mãi. Vào ngày 16/1/2013, một bài đăng có tiêu đề "Một chị gái ở huyện Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây có nhiều bất động sản" được lan truyền trên mạng, tiết lộ rằng người này sở hữu 41 bất động sản ở Bắc Kinh.

Việc này đã thu hút sự chú ý của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật địa phương, và những tin đồn về Cung Ái Ái đã lan truyền trong khu vực.

Chiều ngày 16/1/2013, cảnh sát Bắc Kinh đăng trên mạng xã hội Weibo xác nhận Cung Ái Ái sở hữu 41 bất động sản tại Bắc Kinh, tổng diện tích 9.667 m2, và một xe Audi trị giá 1,21 triệu RMB (4,2 tỷ VNĐ).

Buổi tối hôm đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây thông báo khởi tố vụ án đối với Cung Ái Ái.

Ngày 29/9/2013, Tòa án Nhân dân huyện Tĩnh Biên, tỉnh Thiểm Tây, đã tuyên phạt Cung Ái Ái 3 năm tù giam. Ảnh: Caixin

Sau đó, cơ quan công an địa phương tiếp tục xác minh rằng Cung Ái Ái thực sự có bốn hộ khẩu đăng ký tại Bắc Kinh và Thiểm Tây, và Cung Tiên Hà và Cung Ái Ái là cùng một người.

Cảnh sát Bắc Kinh đã tịch thu 10 bất động sản và một xe Audi do Cung Ái Ái mua bằng hộ khẩu và chứng minh thư giả tại Bắc Kinh.

31 bất động sản khác mua bằng tiền bất hợp pháp nhưng được đăng ký bằng chứng minh thư thật của Cung Ái Ái đã được đem ra bán đấu giá, và số tiền thu được đó đã được nộp vào kho bạc theo quy định.

Ngày 29/9/2013, Tòa án Nhân dân huyện Tĩnh Biên, tỉnh Thiểm Tây, đã tuyên phạt Cung Ái Ái 3 năm tù giam.

Tuy nhiên, phán quyết này đã gây ra sự phẫn nộ mạnh mẽ trong dư luận Trung Quốc. Tại sao một quan chức tham nhũng, người đã biển thủ rất nhiều tiền, sở hữu 41 bất động sản, và thậm chí còn bị "người tình" lừa đảo 200 triệu RMB, lại chỉ bị kết án 3 năm tù?

Tác giả: Duy Nguyễn (Theo Sina)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn