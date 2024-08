Công ty của Sơn Tùng M-TP bị kiện đòi đền bù hơn 6 tỷ đồng

Những ngày cuối tháng 7 vừa qua MXH râm ran thông tin công ty của Sơn Tùng M-TP vướng ào ồn ào kiện tụng với một đối tác. Đồng thời xuất hiện bài đăng chia sẻ về những tranh chấp giữa công ty này và phía Sơn Tùng. Tin tức ngay khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của một bộ phận netizen. Chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và có được những thông tin từ người trong cuộc.

Ngày 25/7/2024 vừa qua, tại Tòa án nhân dân TP.HCM diễn ra phiên họp giải quyết "Yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài" theo Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Công Ty Cổ Phần M-TP Talent, do ông Nguyễn Thanh Tùng - được biết đến với nghệ danh Sơn Tùng M-TP - làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Theo tìm hiểu, giai đoạn từ năm 2022-2023, M-TP Talent có ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ và cấp quyền sử dụng hình ảnh của Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP với Công Ty TNHH TAD Global. Sau khi ký kết hợp đồng, Công Ty TNHH TAD Global đã thanh toán 100% phí dịch vụ và các bên tiến hành triển khai các công việc theo hợp đồng.

Tuy nhiên việc MV There’s No One At All vi phạm và bị tiêu hủy vào ngày 5/5/2024 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc triển khai các kế hoạch truyền thông của TAD Global. Để đền bù lại cho thời gian phía TAD Global chịu ảnh hưởng bởi việc MV There’s No One At All bị xử phạt, TAD Global và M-TP Talent đã thỏa thuận qua email về việc gia hạn hợp đồng đến hết ngày 31/7/2023 thay vì sẽ hết hạn vào ngày 30/4/2023.

Đến tháng 6/2023, trong lúc các bên đang chuẩn bị thực hiện các công việc còn tồn đọng để thanh lý hợp đồng, M-TP Talent đã tuyên bố từ chối thực hiện các công việc còn lại theo hợp đồng với lý do hợp đồng đã hết hạn kể từ ngày 30/4/2023, các email gia hạn hợp đồng trước đó chỉ là thiện chí của M-TP Talent chứ không có giá trị gia hạn hợp đồng. Nhận thấy M-TP Talent vi phạm nghiêm trọng các điều khoản trong hợp đồng nên TAD Global đã khởi kiện M-TP Talent tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC).

Công ty của Sơn Tùng bị kiện vì vi phạm điều khoản trong hợp đồng

Ngày 19/4/2024, Hội Đồng Trọng Tài thuộc Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) đã ban hành Phán quyết buộc M-TP Talent hoàn trả cho TAD Global và chịu phạt vi phạm hợp đồng với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Không đồng ý với Phán quyết trọng tài, M-TP Talent đã nộp Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài tại Tòa án nhân dân TP.HCM và đang được Tòa án nhân dân TP.HCM xem xét giải quyết.

Trao đổi với luật sư Nguyễn Minh Tiến - Công Ty Luật TNHH Apolat Legal (Đoàn Luật sư TP.HCM) - luật sư đại diện của TAD Global, ông cho biết: “Khi TAD Global và M-TP Talent đang thực hiện các công việc còn lại theo hợp đồng thì phía M-TP Talent nói rằng hợp đồng đã hết hạn. Tuy nhiên giữa các bên trước đó đã có trao đổi gia hạn hợp đồng qua email đến ngày 31/7/2023. Về vấn đề này, phía M-TP Talent cho rằng người đại diện M-TP Talent ký kết với phía thân chủ của tôi không có thẩm quyền, vì vậy phía M-TP Talent đã dựa vào căn cứ này để phủ nhận các giá trị trong hợp đồng được thỏa thuận qua email. Chúng tôi cho rằng đây là lý lẽ mâu thuẫn từ phía M-TP Talent.

Trong phiên họp sáng 25/7/2024, Hội đồng xét đơn đã đánh giá lập luận và căn cứ của các bên trước khi đưa ra phán quyết chính thức. Còn ý kiến cá nhân đánh giá vụ kiện, với tư cách là luật sư của TAD Global, tôi cho rằng khách hàng của tôi đang có cơ sở pháp lý khá vững chắc vì khi các bên thống nhất gia hạn hợp đồng đã được xác nhận đầy đủ qua email và phía M-TP Talent cũng xác nhận Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP đã biết nhưng không phản đối việc gia hạn này. Do đó, chúng tôi sẽ chờ đợi Quyết định giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài công tâm từ Tòa án nhân dân TP.HCM”.

Sau buổi làm việc ngày 25/7/2024, Hội đồng xét đơn sẽ có phán quyết trong phiên làm việc tiếp theo diễn ra vào ngày 15/8/2024.

Hiện vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP.HCM tiến hành xem xét và sẽ có phán quyết vào phiên làm việc tới

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994, là một trong những ngôi sao hàng đầu của Vbiz. Sau hơn chục năm debut, giọng ca quê Thái Bình hiện vẫn đang là cái tên thu hút được sự quan tâm của công chúng. Sở hữu phong cách và gu âm nhạc độc đáo, những bài hát của Sơn Tùng luôn “gây bão” làng nhạc. Tuy nhiên There's No One At All lại là sản phẩm âm nhạc khiến tên tuổi Sơn Tùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

There's No One At All ra mắt vào tháng 4/2022 và gây nên sự phẫn nộ trong dư luận bởi nội dung nhạy cảm, tạo nên những bàn luận tiêu cực ở phía công chúng. Sau 1 tháng ra mắt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuộc và xử lý vi phạm. Công ty M-TP Entertainment bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng, đồng thời phải thực hiện biện pháp khắc phục: Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc hại; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Sơn Tùng từng khiến dư luận phẫn nộ vì nội dung nhạy cảm trong MV There's No One At All

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn