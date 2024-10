Công ty CP Phú Hưng NA bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

UBND tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền lên tới hơn 1,138 tỷ đồng đối với Công ty CP Phú Hưng NA, vì hàng loạt vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Theo đó, căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 04/BB-VPHC ngày 01/10; Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính số 01/BB-XM ngày 21/10 do Phòng TN&MT huyện Nghĩa Đàn lập và các tài liệu trong hồ sơ vụ việc, ngày 29/10, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 169/QĐ-XPHC đối với Công ty CP Phú Hưng NA, do ông Trương Quốc Cường làm giám đốc với 4 hành vi vi phạm hành chính.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Nghệ An đối với công ty CP Phú Hưng NA

Hành vi thứ nhất, Công ty Cổ phần Phú Hưng NA khai thác khoáng sản là cát lòng sông vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản (cụ thể: năm 2022 vượt công suất 149,94%).

Với vi phạm nêu trên, công ty bị phạt tiền với mức phạt 900 triệu đồng. Về biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra.

Hành vi thứ 2, Công ty cổ phần Phú Hưng NA chiếm đất nông nghiệp là đất trồng cây hàng năm (do UBND xã Nghĩa Khánh quản lý tại thửa đất số 475, tờ bản đồ số 24 xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An với tổng diện tích vi phạm 178,8m2, thời điểm vi phạm bắt đầu từ ngày 25/8/2014).

Hoạt động khai thác tại một mỏ cát (ảnh minh họa)

Với hành vi này, Công ty cổ phần Phú Hưng NA bị phạt 8 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm. Đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm, số tiền 911.114 đồng.

Hành vi thứ 3, không nộp báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm 2022, 2023 cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định, Công ty cổ phần Phú Hưng NA bị phạt 110 triệu đồng.

Hành vi thứ 4, không thực hiện lập sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm, thời điểm kết thúc hành vi vi phạm là ngày 25/8/2024, Công ty cổ phần Phú Hưng NA bị phạt 120 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt và thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà Công ty cổ phần Phú Hưng NA phải nộp vào ngân sách tỉnh Nghệ An là 1.138.911.114 đồng.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn