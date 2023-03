Công trình chợ tiền tỷ, xây xong rồi... bỏ hoang

Chợ mới gần 2 tỷ đồng tại xã Bài Sơn xây xong nhưng bỏ hoang gần 5 năm nay.

Chợ mới Bài Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) được đầu tư gần 2 tỷ đồng với tổng diện tích gần 2.000m2. Là công trình chợ thực phẩm tươi sống thuộc Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Dự án Lifsap) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

Các hạng mục trong chợ được thiết kế khá đồng bộ gồm có 20 quầy bán thịt tươi sống với đầy đủ tiện nghi như điện, nước, ngăn đựng đồ, đèn chiếu sáng, hệ thống phòng cháy…

Dù chợ được xây dựng khang trang với nhiều hạng mục nhưng tiểu tương vẫn không vào bán. Họ vẫn tràn ra khu vực sát với cổng chợ, tự hàn các khung sắt, dựng các lều lán tạm bợ để bán thịt và hàng hóa.

Theo bà N.T.V. - một tiểu thương ở cổng chợ Bài Sơn cho biết, việc chúng tôi không vào chợ là do chợ xây dựng không hợp lý, vị trí xây chợ lùi vào quá sâu, không ai muốn vào khu vực đó để mua hàng, khách hàng đã ít, nếu vào đó thì bán cho ai. Dù đẩy đuổi, nhưng chúng tôi vẫn bán hàng ở lều tạm vì có khách mua.

Do người dân không chịu vào bán nên tất cả khu vực trong chợ mới Bài Sơn bị bỏ hoang, mặt bàn phủ kín bụi, một số hạng mục lâu ngày không sử dụng đã xuống cấp. Một số dãy ki ốt khác gần đó cũng không được sử dụng đúng mục đích.

Nói về vấn đề này, ông Đào Danh Hà - Chủ tịch UBND xã Bài Sơn cho biết: Việc này xã thực hiện nhiều lần, từ tuyên truyền để vận động các tiểu thương vào khu vực chợ thực phẩm tươi sống được đầu tư hạ tầng đồng bộ để bán hàng. Tuy nhiên, rất khó cho chính quyền vì người mua thường có thói quen mua gần ngoài cổng chợ, dẫn đến tiểu thương không muốn vào chợ mới để kinh doanh.

Được biết, Dự án Lifsap tại Nghệ An được triển khai từ năm 2010, sau nhiều năm triển khai, Nghệ An đã xây dựng được 4 vùng thực hành chăn nuôi tốt (GAHP) với 30 nhóm gồm 599 hộ thành viên nằm trong vùng GAHP tại 10 xã thuộc 4 huyện Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn và Nghi Lộc. Dự án cũng đã giúp các địa phương cải tạo nâng cấp được 41 chợ bán thực phẩm tươi sống, hỗ trợ đầu tư cải tạo nâng cấp 4 lò giết mổ tập trung và cải thiện điều kiện vệ sinh thú y tại 16 cơ sở giết mổ nhỏ. Tuy nhiên, đối với hạng mục chợ bán thực phẩm tươi sống tại một số địa phương được xây dựng thiếu hợp lý, dẫn đến lãng phí.

Trả lời PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An cho biết: Đến thời điểm hiện nay dự án Lifsap đã hoàn thành, ban quản lý dự án cũng đã giải thể. Tất cả các hạng mục của dự án triển khai trên địa bàn đã bàn giao lại cho từng địa phương quản lý. “Sau khi bàn giao thì địa phương có dự án, có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng, duy tu, bảo dưỡng… Riêng nội dung báo chí phản ánh một số chợ bỏ hoang, chúng tôi sẽ cho địa phương kiểm tra lại” - ông Vinh cho biết thêm.

Tác giả: ĐIỀN BẮC

Nguồn tin: daidoanket.vn