Bắt đối tượng bị truy nã khi đang nhập cảnh về Việt Nam

Đối tượng Trương Thanh Tùng tại cơ quan chức năng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/8, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng công tác tại cửa khẩu đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã khi đang nhập cảnh vào Việt Nam.

Cụ thể, lúc 8 giờ ngày 13/8/2025, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện Trương Thanh Tùng (sinh năm 2000, ở xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Tùng là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định số 1273/QĐTN-CSHS ngày 10/4/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) nay là Công an tỉnh Quảng Trị.

Đối tượng bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã khống chế, bắt giữ đối tượng Trương Thanh Tùng, tiến hành hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Võ Dung

Nguồn tin: vietnamplus.vn