Công tố viên Utah đề nghị án tử hình với nghi phạm ám sát Charlie Kirk

Tyler Robinson, kẻ đã bắn chết nhà hoạt động Charlie Kirk. Ảnh Reuters.

Tại cuộc họp báo ngày 16/9, Công tố viên Quận Utah Jeffrey Gray xác nhận, văn phòng công tố viên bang đã đệ trình 7 cáo buộc hình sự, bao gồm: giết người cấp độ nghiêm trọng, cản trở công lý và mua chuộc nhân chứng đối với Tyler Robinson. “Chúng tôi đưa ra quyết định đề nghị án tử hình hoàn toàn dựa trên bằng chứng, hoàn cảnh và bản chất tội ác”, ông Gray tuyên bố.

Charlie Kirk, 31 tuổi, người đồng sáng lập tổ chức bảo thủ “Turning Point USA” và là một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, đã bị bắn khi đang phát biểu tại một sự kiện quy tụ hơn 3.000 người tại Đại học Utah Valley ở thành phố Orem hồi tuần trước.

Theo hồ sơ tòa án, Robinson đã dùng súng trường bắn tỉa từ mái nhà, với phát súng duy nhất trúng cổ nạn nhân. Camera an ninh và nhiều video lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc gây chấn động này.

Các công tố viên công bố một loạt tin nhắn văn bản giữa Robinson và bạn cùng phòng. Trong đó, Robinson thú nhận đã lên kế hoạch ám sát Kirk trong hơn một tuần: “Tôi đã chịu đựng đủ sự thù hận của hắn ta rồi… Có những sự thù hận không thể giải quyết được”, Robinson viết.

Theo cáo trạng, vào ngày xảy ra vụ nổ súng, Robinson đã nhắn tin cho bạn cùng phòng bảo anh ta tìm một mẩu giấy dưới bàn phím. Bạn cùng phòng, người mà các quan chức cũng mô tả là bạn tình của Robinson, người đang chuyển giới từ nam sang nữ, đã tìm thấy mẩu giấy đó. Nội dung là: “Tôi đã có cơ hội hạ gục Charlie Kirk và tôi sẽ không bỏ lỡ”.

Nghi phạm đã bỏ trốn hơn 30 giờ sau vụ nổ súng, trước khi cha mẹ hắn nhận ra con mình từ các hình ảnh lan truyền trên truyền thông và thuyết phục tên này ra đầu thú.

Tại phiên tòa đầu tiên diễn ra ngày 16/9, Robinson xuất hiện qua video từ nhà giam, với vẻ ngoài mệt mỏi, không phát biểu gì ngoài việc xác nhận danh tính. Thẩm phán Tony Graf cho biết sẽ chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 29/9.

Vụ sát hại Charlie Kirk gây làn sóng phẫn nộ trên chính trường Mỹ. Tổng thống Trump nhanh chóng lên án phe cánh tả cực đoan, đồng thời kêu gọi áp dụng án tử hình.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát và tổ chức dân quyền cảnh báo về nguy cơ chính trị hóa vụ án, đồng thời lo ngại rằng sự kiện này có thể dẫn đến tình trạng đàn áp các nhóm đối lập hoặc leo thang căng thẳng chính trị.

Một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy, 2/3 người Mỹ tin rằng lời lẽ thù địch trong chính trị hiện nay là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các hành vi bạo lực như vụ ám sát này.

Trong khi nhiều người coi Kirk là biểu tượng của phong trào bảo thủ trẻ và người truyền cảm hứng cho thế hệ Z ủng hộ phong trào MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại), ông cũng thường xuyên bị chỉ trích vì những phát ngôn bị cho là phân biệt chủng tộc, kỳ thị LGBTQ+, và bài nhập cư.

Cái chết của ông không chỉ khơi lại tranh luận về bạo lực chính trị, mà còn làm dấy lên lo ngại về sự phân cực ngày càng sâu sắc trong xã hội Mỹ.

Các công tố viên cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra về động cơ chính trị và mối liên hệ cá nhân của Robinson.

Tác giả: Duy Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân