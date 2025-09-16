'Ăn mừng' vụ Charlie Kirk, nhiều người Mỹ mất việc

Một nhân viên Mật vụ Mỹ vừa bị đình chỉ công tác ngay lập tức sau khi đăng bài trên mạng xã hội bày tỏ niềm vui trước vụ ám sát Charlie Kirk - nhà sáng lập tổ chức bảo thủ Turning Point USA. Vụ việc gây bão dư luận, phản ánh hệ lụy từ những phát ngôn thiếu kiểm soát trên không gian mạng.

Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại ở đó. Hàng chục bài đăng và tin nhắn trên mạng xã hội về vụ ám sát nhà bình luận bảo thủ Charlie Kirk, trong đó có những nội dung "ăn mừng" cái chết của ông, đang lại trở thành mục tiêu của một số nhà hoạt động cánh hữu và một trang web ẩn danh chuyên thu thập, công khai thông tin cá nhân người đăng.

Bị sa thải vì "ăn mừng" trên mạng xã hội

Theo Real Clear Politics, một nhân viên mật vụ Mỹ Anthony Pough đăng trên Facebook bài viết bày tỏ sự hả hê trước cái chết gây chấn động của Charlie Kirk, cáo buộc nhà hoạt động cực hữu này “phát tán chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”.

Trong bài viết, Pough còn so sánh việc thương tiếc Kirk với “thương tiếc kẻ xả súng” tại trường trung học Evergreen (Colorado) - nơi hai học sinh bị thương: “Đặc biệt là khi chúng ta nên thương xót những đứa trẻ vô tội bị giết ở Colorado”.

Anthony Pough đang ở “giai đoạn 2” trong lộ trình nghề nghiệp của Mật vụ - giai đoạn tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ nhưng chưa thuộc đội bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Theo quy định, giai đoạn 3 mới là mật vụ chính thức, sau khi hoàn tất các nhiệm vụ bảo vệ cấp cao hoặc làm việc tại trụ sở chính.

Hành động của Pough lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Tennessee, bà Marsha Blackburn, đã gửi thư yêu cầu Giám đốc Cơ quan Mật vụ Sean Curran “sa thải ngay” nhân viên này.

Một người biểu tình phản đối Charlie Kirk - người vừa bị bắn chết trong một sự kiện ở Utah tại cuộc biểu tình ở Quảng trường Lafayette, gần Nhà Trắng, Washington D.C. (Mỹ) ngày 14/9. Ảnh: Reuters.

Không chỉ Pough, trong vài ngày qua, truyền thông Mỹ ghi nhận một nhân viên Mật vụ, một công nhân của Office Depot, một nhân viên mới tại Nasdaq và một lính thủy đánh bộ Mỹ đã bị đình chỉ hoặc sa thải vì những phát ngôn nhạy cảm.

Đại học Mississippi và Đại học Middle Tennessee State cũng sa thải nhân viên vì bình luận “vô cảm”. Câu lạc bộ bóng bầu dục Carolina Panthers và nhà hàng Lucius Q ở Ohio đã chấm dứt hợp tác điều phối viên truyền thông vì các bài đăng Instagram liên quan vụ ám sát.

Giới quan sát nhận định vụ việc là lời cảnh báo về hậu quả của phát ngôn trên mạng xã hội, đặc biệt với những người đang giữ vị trí công vụ nhạy cảm.

Lo ngại về "cơn sóng thần" doxxing

Tuy nhiên, không chỉ sa thải, một làn sóng phối hợp đã công khai danh tính những người bày tỏ thái độ "hả hê" trước vụ ám sát Charlie Kirk. Các chiến dịch này cho thấy, trong kỷ nguyên mạng xã hội và nạn “doxxing” (công khai thông tin cá nhân), ngay cả những tài khoản ít người theo dõi hoặc không phải người nổi tiếng cũng có thể bị “đào” và phơi bày, khiến đời tư của họ lan truyền khắp Internet dễ dàng hơn bao giờ hết.

Theo thông báo trưa ngày 13/9, trang “Charlie’s Murderers” - đăng ký tên miền ẩn danh - khẳng định đã nhận gần 30.000 bài gửi, hiện công khai vài chục trường hợp và tuyên bố sẽ sớm biến kho dữ liệu này thành “cơ sở dữ liệu tìm kiếm được” theo khu vực và ngành nghề. Trang web tự mô tả là “kho lưu trữ vĩnh viễn” những nhà hoạt động bị coi là “kêu gọi bạo lực”.

Tuy nhiên, phần lớn người bị nêu tên không tự nhận là nhà hoạt động và nội dung của họ cũng không hề kêu gọi bạo lực. Quản trị viên trang web không phản hồi yêu cầu bình luận. Trang này cũng vừa lập tài khoản X hôm 12/9.

Một tài khoản khác trên X lập “Tủ danh hiệu” - một chuỗi bài cập nhật “những người bị Twitter khiến mất việc” với hàng chục trường hợp được cho là đã bị sa thải.

Và sau khi MSNBC sa thải nhà phân tích chính trị Matthew Dowd vì bình luận cho rằng “lời lẽ của Kirk có thể góp phần dẫn đến vụ nổ súng”, Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng.

Trên Fox News, ông nói: “Họ vừa sa thải Dowd ở MSNBC, một kẻ tồi tệ. Tôi nghe họ còn đang sa thải người khác”. Dowd sau đó viết trên Substack rằng ông bị “truy công kích” trên nhiều nền tảng bởi “truyền thông cánh hữu”.

Ông Trump từng công khai chỉ trích những người bình luận nhạy cảm về cái chết của Charlie Kirk. Ảnh: Fox News.

Một số người bị đưa lên trang web nói họ đang hứng chịu làn sóng quấy rối và lo ngại bị bạo lực nhắm tới. Nhà báo độc lập Canada Rachel Gilmore viết cô “khiếp sợ” trước nguy cơ bị người hâm mộ cực hữu của Kirk trả thù.

Dù trong bài đăng cô mong nhà hoạt động Charlie Kirk sống, tên và thông tin của Gilmore vẫn là mục đầu tiên xuất hiện trên trang. Cô nói nhận “cơn sóng thần” lời đe dọa, gọi 48 giờ qua là “địa ngục sống”.

Rebekah Jones - nhà khoa học dữ liệu từng gây chú ý khi cáo buộc bang Florida ép sửa dữ liệu Covid-19 - cho biết đã hai lần liên hệ cảnh sát về “danh sách ám sát” (tên cô đặt cho trang web này). Báo cáo của tổng thanh tra bang sau đó kết luận cáo buộc của Jones “không có cơ sở” - điều cô phản bác.

Jones hôm 10/9 đăng bài về Kirk: “Hãy để dành sự thương cảm cho những người vô tội bị cuốn vào chiến dịch của MAGA”. Trang web đăng lại bài này kèm nhiều thông tin cá nhân của cô.

“Hoàn toàn có thể gọi đây là chiến dịch quấy rối phối hợp. Trang web tồn tại chính là để điều phối việc nhắm mục tiêu quấy rối những cá nhân được chọn”, Laura Edelson, Phó giáo sư Đại học Northeastern, Giám đốc Dự án An ninh mạng vì Dân chủ, nhận định.

Một số nghị sĩ Cộng hòa cũng công khai thông tin của những người đăng về vụ Kirk, bao gồm cả nhân viên khu vực công. Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (bang Tennessee) yêu cầu sa thải nhân viên Đại học Bang Middle Tennessee sau khi người này viết “ZERO đồng cảm” với cái chết của Kirk. Trường xác nhận đã sa thải “ngay lập tức”.

Blackburn nói với CNN: “Không một nhân viên đại học nào ăn mừng vụ ám sát Charlie Kirk có thể được tin tưởng để giáo dục thế hệ tiếp theo. Quyết định sa thải gửi đi thông điệp rõ ràng: hành vi đáng ghê tởm này không thể chấp nhận”.

Theo giáo sư luật lao động Jeffrey Hirsch (ĐH Bắc Carolina), tại hầu hết nơi làm việc hay các doanh nghiệp tư nhân có thể sa thải nhân viên vì bất kỳ lý do gì, kể cả phát ngôn thô lỗ trên mạng. Khu vực công phức tạp hơn, nhưng vẫn hợp pháp nếu lời nói “nghiêm trọng đến mức gây rối hoạt động”.

Với giáo viên - nhóm làm việc với thanh thiếu niên - các phát ngôn ủng hộ bạo lực chính trị đặc biệt nhạy cảm.

“Nếu nhà trường nhận cơn lũ khiếu nại, dù từ phe nào, khả năng cao họ sẽ buộc phải sa thải”, Hirsch nói.

