Công Phượng trở lại, HLV Thạch Bảo Khanh nắm quyền, cuộc đua giành vé play-off sẽ căng thẳng hơn?

Trước vòng 12, cục diện của diện của cuộc đua vị trí thứ hai rất căng thẳng khi cả Bình Phước và PVF-CAND bằng điểm nhau. Nhưng thất bại đầy bất ngờ của PVF-CAND trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Trẻ TP.HCM đã khiến cho “gió đổi chiều”. Tận dụng tối đa cơ hội trước Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước đã giành chiến thắng và tạo cách biệt lên 3 điểm trong ngày đầu cầm quân của HLV Huỳnh Quốc Anh. Khoảng cách ấy giúp cho Bình Phước tạo thời bứt lên và nắm thế chủ động hơn trong cuộc đua. Tuy vậy, cả 2 đội còn trận đối đầu trực tiếp ở lượt về nên đó là cơ hội cho PVF-CAND ít nhất tìm kiếm lợi thế để xoay chuyển cục diện.

Có thể thấy, quãng nghĩ vừa qua là rất tốt cho cả 2 đội. Trước hết, đó là thời gian rất quý giá cho những bổ sung giữa mùa của cả Bình Phước và PVF-CAND hiểu các đồng đội mới, hòa nhập vào lối chơi chung của toàn đội. Đó cũng là quãng nghỉ để các trường hợp chấn thương bình phục. Rõ nét nhất là ở Bình Phước. Sau một thời gian ngồi ngoài do chấn thương, Công Phượng đã thi đấu trở lại trong những trận giao hữu vừa qua với Đồng Nai. Đặc biệt, chân sút này đã ghi bàn.

Đó thực sự là tin tức tốt lành đối với Bình Phước bởi HLV Huỳnh Quốc Anh thừa hiểu tầm quan trọng của Công Phượng trong tham vọng của đội nhà.Trước khi bị chấn thương và phải nghỉ dài hạn trong thời gian qua, cựu tiền đạo của HAGL đã có 4 bàn, trong đó, có 3 pha lập công trong 2 trận thắng sạch lưới giúp cho Bình Phước lấy trọn 6 điểm. Rõ ràng, sự trở lại của Công Phượng đem đến không khí tích cực cho Bình Phước nếu chân sút này đã đảm bảo được 100% thể trạng để thi đấu trở lại.

Với PVF-CAND, quãng nghĩ vừa qua giúp cho họ lấy lại tinh thần để trước khi bước vào giai đoạn then chốt. Đặc biệt, đội bóng này cũng có sự thay đổi ở vị trí HLV trưởng khi ông Mauro phải nhường ghế cho HLV Thạch Bảo Khanh. Lý do không được tiết lộ cụ thể nhưng người am tưởng sẽ hiểu, cốt lõi đều do thành tích không tốt trong thời gian qua. Có thể thấy, ông Khanh là HLV có kinh nghiệm, từng dẫn dắt Thể Công Viettel ở V.League và Công an Nhân dân (tiền thân của CAHN hiện tại) khi còn chơi ở hạng Nhất. Trong đó, ông Khanh cũng từng đưa CAND lên góp mặt ở V.League sau giải hạng Nhất 2022.

Có thể thấy, việc bổ nhiệm ông Thạch Bảo Khanh vào vị trí HLV trưởng cho thấy, PVF-CAND đang chờ làn gió mới từ băng ghế huấn luyện. Từng chơi ở vị trí tiền đạo nên ông Khanh được kỳ vọng sẽ giúp hàng công của PVF-CAND bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa. Nếu giải quyết được khâu dứt điểm tốt hơn so với trước, đội bóng này sẽ cạnh tranh ngang ngửa với Bình Phước trong cuộc đua tranh suất play-off.

