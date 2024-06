Công Phượng hợp tác với CLB Yokohama ra mắt thương hiệu kinh doanh riêng tại Nhật Bản

Tiền đạo sinh năm 1995 cùng với đội bóng Nhật Bản đã cho ra mắt thương hiệu "Route to Dream" (Đường tới ước mơ), chuyên phân phối, kinh doanh các sản phẩm gia dụng. Trong đó các sản phẩm liên quan đến cà phê được dán nhãn thương hiệu của Công Phượng.

Ảnh quảng bá thương hiệu của Công Phượng

Các sản phẩm do Công Phượng và Yokohama FC phối hợp sản xuất phổ biến có cốc nước, tạp dề, thùng đựng đồ, lót cốc cà phê. Các sản phẩm đều in hình hoa sen, hình ảnh đặc trưng của Việt Nam. Công Phượng cũng góp mặt trong video quảng bá nhãn hiệu sản phẩm của anh.

Bên cạnh đó, trang chủ của Yokohama FC đã đăng ảnh các sản phẩm của thương hiệu với giá cả đi kèm.

Bộ cốc in hình hoa sen của thương hiệu

Tạp dề in tên thương hiệu

Hộp đựng in hình biểu tượng cà phê và hoa sen

Yokohama FC cho biết: "Công Phượng rất yêu thích cà phê và cũng là một barista có trình độ. Trong đợt tập trung mùa giải 2024, Công Phượng đã trở thành chủ đề nóng khi tự tay phục vụ cà phê cho đồng đội. Lần này, Công Phượng sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm mới mẻ cho người hâm mộ."

Your browser does not support the video tag.

Bên cạnh sự nghiệp cầu thủ, Công Phượng còn là ông chủ của hàng loạt thương hiệu, công ty ở tuổi 28.

Anh vừa là chủ một thương hiệu thời trang chuyên thiết kế áo phông, một quán bánh tráng thịt heo, sở hữu một công ty chuyên hoạt động trong mảng quảng cáo và hoạt động thể thao và quán cà phê Ông Bầu, nhượng quyền từ chuỗi thương hiệu của Bầu Đức.

Công Phượng đang bước vào mùa giải thứ hai cùng CLB Yokohama FC. Cả mùa giải 2023, chân sút xứ Nghệ được CLB Yokohama FC đăng ký thi đấu vỏn vẹn 2 trận đấu tại J-League Cup.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn