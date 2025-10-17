Công Phượng báo tin kém vui tới HLV Kim Sang sik

Công Phượng nguy cơ tiếp tục nghỉ thi đấu ở giải hạng Nhất.

Ở vòng 3 giải hạng Nhất cách đây nửa tháng, Trường Tươi Đồng Nai tiếp đón Xuân Thiện Phú Thọ trên sân nhà. Ở trận đấu này, Công Phượng tiếp tục không được đăng ký thi đấu khiến các fan hụt hẫng.

Cho tới lúc này, Công Phượng vẫn chưa có bất kỳ lần ra sân nào cho Trường Tươi Đồng Nai ở mùa giải 2025/2026 (3 trận ở giải hạng Nhất, 1 trận ở Cúp Quốc gia) khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó.

16h00 ngày 18/10 tới, Trường Tươi Đồng Nai sẽ làm khách của Long An trong khuôn khổ vòng 4 giải hạng Nhất. Ở trận đấu này, Minh Vương và các đồng đội được kỳ vọng sẽ bỏ túi 3 điểm khi đang được đánh giá cao hơn đối thủ khá nhiều.

Đáng chú ý, khả năng rất cao, tiền đạo Công Phượng sẽ lại tiếp tục vắng mặt ở trận so tài với Long An FC vì vấn đề sức khỏe.

Những buổi tập vừa qua của CLB Trường Tươi Đồng Nai và cả các trận giao hữu trong giai đoạn giải tạm nghỉ, Công Phượng đều không xuất hiện. Hiện tại vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của chân sút gốc Nghệ nhưng gần như chắc chắn cầu thủ này sẽ không thể ra sân ở vòng 4 giải hạng Nhất tới đây.

Vắng Công Phượng, Trường Tươi Đồng Nai sẽ phải nhờ vào tài năng của Minh Vương, cựu sao Hoàng Anh Gia Lai đang có được phong độ rất cao trong thời gian qua và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở vòng 4 tới đây.

Việc liên tục phải ngồi ngoài trong thời gian qua, Công Phượng nhiều khả năng sẽ tiếp tục lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung trong tháng 11 tới đây khi tuyển Việt Nam làm khách của tuyển Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đây là một thông tin hết sức kém vui với HLV Kim Sang sik khi tuyển Việt Nam đang rất cần một chân sút có kỹ thuật như Công Phượng ở vòng loại giải châu Á trong bối cảnh thiếu vắng Xuân Son, Văn Toàn vì chấn thương.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam bỏ túi 6 điểm sau hai chiến thắng trước Nepal và vẫn đang bám đuổi Malaysia trên bảng xếp hạng song không để lại quá nhiều dấu ấn với lối chơi khá nhạt nhòa.

Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn