Công nhân đẫm mồ hôi trên công trường 500kV mạch 3 gió Lào bỏng rát

Vị trí 299 các công nhân đang thực hiện giai đoạn lắp cột. Theo thiết kế, vị trí cột nằm gần đỉnh núi, xung quanh chỉ có những bụi cây dại và dành dành. Anh Thắng quê ở TP.Cần Thơ theo công ty ra Nghệ An thực hiện gói thầu thi công đường dây 500kV mạch 3, đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An. Tốp thợ của anh hiện tại sáng đi làm, tối về ở nhờ trụ sở UBND xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.