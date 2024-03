Trà túi lọc ngày càng được sử dụng phổ biến vì sự tiện dụng, nhanh gọn. Bã trà nằm gọn trong túi lọc và mọi người chỉ mất một giây để cho vào thùng rác. Tuy nhiên, bạn sẽ bỏ qua những công dụng tuyệt vời của trà túi lọc đã qua sử dụng nếu luôn vứt bỏ chúng. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tận dụng những lợi ích của trà túi lọc đã dùng.

Nhiều công dụng của túi trà lọc đã sử dụng

Bạn có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề bằng những túi trà lọc đã qua sử dụng.

Giúp không khí trở nên dễ chịu

Thêm vài giọt tinh dầu yêu thích của bạn vào túi trà lọc đã qua sử dụng và treo chúng trong nhà, văn phòng hoặc thậm chí là ô tô của bạn, chúng sẽ có tác dụng như một chất thanh lọc không khí hoàn hảo, giúp cho căn phòng trở nên thông thoáng và thơm tho hơn.

Có nhiều công dụng tuyệt vời của túi trà lọc đã qua sử dụng. (Ảnh: Timesofindia)

Làm dịu vùng da cháy nắng

Bạn quên thoa kem chống nắng vào ngày nắng gắt và bị cháy da, lúc này túi trà lọc đã qua sử dụng sẽ là vị cứu tinh của bạn. Chất axit tannic và theobromine có trong trà giúp hấp thụ nhiệt từ vùng da bỏng nắng, các thành phần khác của trà giúp tái tạo vùng da tổn thương. Bạn chỉ cần massage vết bỏng nắng với túi trà lọc ướt để làm dịu da.

Làm dịu vết bầm tím và các vết xước nhỏ

Chất tanin và caffeine trong trà có tác dụng làm co mạch máu. Các vết bầm tím xuất hiện là do mao mạch dưới da bị vỡ. Khi bạn đặt túi lọc trà lên vết bầm, các mao mạch dưới da sẽ co lại, giúp vết bầm nhanh tan hơn. Thao tác này cũng có thể áp dụng với các vết xước nhỏ để làm máu đông nhanh hơn.

Giảm quầng thâm, bọng mắt

Đây là một công dụng tuyệt vời của trà túi lọc đã qua sử dụng mà kết quả khiến nhiều người kinh ngạc. Bạn chỉ cần ngâm hai túi trà lọc, vắt hết nước và để nguội, rồi nhắm mắt và đặt túi trà lên mắt trong vòng 15 phút.

Tính kháng viêm của túi trà lọc khiến nó trở thành một bài thuốc tại nhà phổ biến cải thiện tình trạng bọng mắt, thâm quầng.

Trị mẩn đỏ và vết côn trùng cắn

Bạn chỉ cần vắt hết nước khỏi túi trà lọc đã qua sử dụng rồi bỏ túi trà vào tủ lạnh. Khi túi trà đã mát lạnh, hãy chườm trực tiếp lên vết cắn hoặc vùng mẩn ngứa cho đến khi cảm giác ngứa ngáy biến mất. Tính làm se của trà có thể giúp làm dịu cảm giác ngứa ngáy do mẩn đỏ hoặc do côn trùng cắn.

Làm dịu bàn chân

Các chất chống oxy hóa trong trà giúp làm mềm và chăm sóc da chân, đồng thời giảm mùi hôi chân. Bạn chỉ cần cho các túi trà lọc đã qua sử dụng vào chậu nước ngâm chân. Cách này cũng giúp giảm cảm giác đau nhức bàn chân do đứng lâu.

Bã trà trong túi có thể được sử dụng làm phân bón (Ảnh: Getty)

Dùng làm phân bón

Túi trà lọc chứa rất nhiều nitơ, do đó có thể được sử dụng làm phân bón. Bạn có thể xé mở túi trà lọc đã qua sử dụng rồi rắc bã trà vào gốc cây. Nước trà loãng cũng có thể được xịt lên cây để ngăn côn trùng và sâu bệnh.

Làm sạch thảm

Trà còn có tác dụng như một chất khử mùi không hóa chất. Bạn chỉ cần để khô túi trà lọc đã qua sử dụng, sau đó xé mở để lấy lá trà bên trong. Trộn lá trà với một nắm baking soda, sau đó rắc hỗn hợp lên thảm trải nhà. Sau khoảng 20 phút, hãy dùng máy hút bụi hút sạch hỗn hợp khỏi thảm là hoàn thành.

Làm sạch vật dụng ở bếp và cửa sổ

Tanin có trong trà có thể giúp hóa lỏng các vết dầu mỡ két dính trên nồi niêu. Bạn chỉ cần đặt các túi trà lọc vào đáy của nồi hoặc chảo bẩn, đổ nước sôi vào đó rồi để qua đêm. Sau một đêm, bạn có thể dễ dàng làm sạch nồi niêu đó. Túi lọc trà đen còn có thể làm sạch bóng cửa kính và gương.

Sử dụng túi trà lọc đúng cách

Ngâm trà túi lọc ở nhiệt độ 56-62 độ C: Đây là nhiệt độ giúp trà có vị ngon nhất. Nước trà quá nóng có thể ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, còn trà lạnh thì không tốt cho cổ họng.

Không ngâm trà quá lâu: Ngay sau khi pha trà, nên uống luôn để tận hưởng được hương vị thơm ngon và thanh mát của trà. Khi ngâm trà quá lâu trong nước, màu trà có thể bị biến đổi và mất đi hương vị ban đầu. Không nên uống trà đã để qua đêm.

Không pha nhiều túi trà lọc cùng một lúc: Nhiều người có sở thích uống một lúc 2-3 túi trà cho đậm vị, gây kích thích thần kinh và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Việc uống nhiều trà còn có thể gây co thắt niêm mạc dạ dày, kết tủa protein, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, giảm khả năng hấp thụ sắt, dẫn đến thiếu máu.

Bạn không nên uống quá 6 tách trà một ngày, vượt mức này sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa; không dùng trà để uống thuốc vì các chất trong trà sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc. Ngoài ra, bạn không nên uống trà lẫn với các đồ uống khác vì có thể gây táo bón, không uống trà khi đói vì sẽ ảnh hưởng xấu đến dạ dày.

