Cộng đồng doanh nghiệp mang hết "tâm - tài - trí - tín" vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Nam Đình – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Thanh An – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các Hiệp hội doanh nghiệp.

Các doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Năm 2004, Đảng và Nhà nước quyết định chọn ngày 13/10 hàng năm làm ngày doanh nhân Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm đã trở thành một dịp quan trọng để tôn vinh và tri ân các doanh nhân ưu tú đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước.

Gần 80 năm đã trôi qua, những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi các giới công thương Việt Nam đã được Đảng đưa vào trong các nghị quyết về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam, nhất là trong Nghị quyết số 41-NQ/TW mới đây “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”. Các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân chính là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước qua các thời kỳ lịch sử của Cách mạng Việt Nam và trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua các doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Nghệ An hiện xếp thứ 26 so với các tỉnh trong cả nước; đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ, thuộc top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Sản phẩm OCOP toàn tỉnh có 567 sản phẩm đạt chuẩn từ 3 sao trở lên. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đ/c Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh khẳng định trong thời gian tới Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện có hiệu quả vai trò “cầu nối” giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các Tập đoàn, Tổng công ty, các Sở, ban, ngành liên quan

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong tỉnh cũng luôn thể hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh nói chung và Đảng bộ khối Doanh nghiệp nói riêng.

Nghệ An hiện có 29.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh, với tổng số vốn đăng ký khoảng 194 ngàn tỷ, nhưng thực chất số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh chỉ có khoảng gần 14.000 doanh nghiệp, với số lao động sử dụng khoảng 310.000 lao động; đứng thứ 9/63 tỉnh thành phố. Tuy quy mô về số lượng doanh nghiệp so với cả nước ở mức khá cao, nhưng trong số đó gần 98% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, quy mô hoạt động còn khiêm tốn, không có doanh nghiệp lớn, không có những thương hiệu lớn.

Ngày 21/8/2024, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW. Trong đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 58.000 – 59.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động; tầm nhìn đến 2045 có khoảng 73.000 – 74.000 doanh nghiệp đăng ký. Phát triển đội ngũ doanh nhân của tỉnh có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu phát triển, có vị thế, uy tín; một số doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Cộng đồng doanh nghiệp thực sự là trung tâm, là chủ thể trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Để tiếp tục xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kết hợp hài hòa giữa xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; liên tục cập nhật, nâng cao kiến thức, hỗ trợ pháp lý, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, doanh nhân với cấp ủy, chính quyền của tỉnh, mở rộng kênh đối thoại , để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ doanh nhân có ý chí, quyết tâm, tự tin, khát vọng phát triển; tạo dựng và giữ gìn chữ tín của doanh nghiệp; chấp hành pháp luật, nhất là pháp luật về thuế, lao động, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, các chính sách bảo hiểm xã hội và các quy định của pháp luật. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển ngày một lớn mạnh.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tự lực cánh sinh và đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp; nắm vững luật pháp; không ngừng học hỏi nâng cao trình độ quản lý. Quan tâm xây dựng thương hiệu, nâng cao đạo đức kinh doanh. Lấy đạo đức, văn hóa kinh doanh làm cốt lõi, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; nâng cao vai trò của doanh nhân đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh của địa phương, đơn vị. Đồng thời tích cực tham gia hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội.

Cộng đồng doanh nghiệp thực sự là trung tâm, là chủ thể trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thường xuyên hiến kế, góp ý thẳng thắn để cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính; tích cực tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp sẽ tận dụng tối đa thời cơ thuận lợi, tiếp tục khẳng định vai trò, mang hết "tâm - tài - trí - tín" vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là tập trung triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị.

