Ngày 30/9, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, Chi Cục Thuế TP Vinh đã có nhiều quyết định về việc Cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về thuế bằng biện pháp phong toả tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thuế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Cụ thể, ngày 26/9, ông Bạch Sỹ Tường, Chi cục Trường Chi cục Thuế TP Vinh đã ký các Quyết định về việc Cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về thuế bằng biện pháp phong toả tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thuế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Lý do các đơn vị, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế phong toả tài khoản ngân hàng: Các đơn vị, tổ chức nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, tiền thuế hết thời gian gia hạn, tiền thuế, tiền phạt tiền chậm nộp quá thời hạn trên quyết định vi phạm hành chính.

Danh sách các công ty vi phạm gồm: Công ty CP Khoáng sản Nam Sơn Vinh, Công ty CP thương mại AP, Công ty CP thương mại xây dựng Đức An, Công ty CP đầu tư, tư vấn thiết kế và xây dựng Bắc Trung Nam; Công ty CP xây dựng Trường Tâm; Công ty CP Đông Đô Vinh, Công ty CP Giang Nam, Công ty CP Phát triển công nghệ viễn thông Nghệ An, Công ty CP Đầu tư và thương mại Việt Lào, Công ty CP Tập đoàn Vương Hoàn Đức, Công ty CP Quảng cáo Quốc Vượng, Công ty CP Trường An Thịnh Phát, Công ty CP TVXD và XL hạ tầng cây xanh Đô thị Nghệ An, Công ty TNHH Cơ khí chế tạo Hải Quân, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Tân Thành Vinh, Công ty TNHH Thành Long, Công ty TNHH Thương mại Hiếu Thành Lộc, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mnc, Công ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ tổng hợp Lan Đức; Công ty TNHH Tt- House, Công ty TNHH Xây dựng Và Vận tải Lân Thành; Công ty TNHH XNK Quốc tế Huy Vinh, Công ty TNHH Đầu tư Và Phát triển xây dựng Gđt, Hợp tác xã Đại Huệ, Hợp tác xã Phong Toàn; Hợp tác xã Thành Đô.

