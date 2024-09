Công bố nguyên nhân sập cầu Phong Châu và diễn biến vụ tai nạn

Diễn biến vụ sập cầu Phong Châu

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản báo cáo về sự cố và diễn biến vụ sập cầu Phong Châu. Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước lũ trên sông Thao (sông Hồng) lên rất cao, tại Ấm Thượng là +27,25 m (trên báo động III 1,25 m).

Do nước sông lên cao, chảy xiết, vào khoảng 10h02 ngày 9/9/2024, cầu Phong Châu tại km18+300 quốc lộ 32C (kết nối 2 huyện Tam Nông, Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ) bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo huy động các lực lượng chức năng (công an, quân đội, y tế, nhân dân địa phương...) triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để cứu người, ứng phó, khắc phục sự cố.

Hiện trường vụ sập cầu Phong Châu tại Phú Thọ (Ảnh: TL).

Sơ bộ ban đầu xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu (1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện); 8 người mất tích; đã cứu, đưa 3người bị thương trong vụ sập cầu Phong Châu đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định chính xác về số lượng phương tiện và số người bị mất tích.

Hiện tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương tập trung rà soát, xác định chính xác số lượng người và phương tiện gặp nạn; phối hợp với Quân khu 2, Thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc rà soát các tuyến sông phía hạ lưu để tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Chuẩn bị phương án tìm kiếm cứu nạn khu vực chân cầu khi điều kiện cho phép, đảm bảo an toàn (do mực nước sông Thao đang rất cao, trên báo động III 1,44 m). Bố trí lực lượng canh gác, cắm biển, rào tôn hộ lan cảnh báo khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại; đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

Đồng thời, tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai các phương án phân luồng giao thông từ xa (hướng dẫn các phương tiện đi theo các hướng cầu Ngọc Tháp, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cầu Đồng Quang...); lắp đặt cầu phao để đảm bảo giao thông tạm thời, phục vụ đi lại của nhân dân.

Cấm toàn bộ phương tiện qua các cầu Tứ Mỹ, Trung Hà và Phong Châu

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản thông báo về việc phân luồng, tổ chức giao thông qua các cầu Phong Châu, Tứ Mỹ, Trung Hà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để đảm bảo an toàn giao thông sau sự việc sập cầu Phong Châu.

Theo đó, cấm toàn bộ các phương tiện xe cơ giới lưu thông qua cầu Tứ Mỹ tại km26+500, QL.32C; cầu Trung Hà tại km64+639, QL.32 và cầu Phong Châu tại km18+200, QL.32C. Thời gian thực hiện phân luồng bắt đầu từ 16 giờ 30 phút ngày 9/9/2024 đến khi khắc phục, sửa chữa xong hư hỏng của các cầu.

Lực lượng chức năng phân luồng đảm bảo an toàn giao thông sau vụ sập cầu Phong Châu (Ảnh: Phú Thọ)

Phương án phân luồng giao thông cụ thể:

Đối với các phương tiện lưu thông qua địa bàn huyện Tam Nông đi huyện Lâm Thao, thành phố Việt Trì (và ngược lại) di chuyển theo các phương án sau:

Hướng thứ 1: Từ Tam Nông đi theo hướng QL.32 đường Hồ Chí Minh (qua cầu Ngọc Tháp) đi theo QL.2D đi huyện Lâm Thao, thành phố Việt Trì và ngược lại.

Hướng thứ 2: Từ Tam Nông đi theo hướng QL.32 đường Hồ Chí Minh (qua cầu Ngọc Tháp) vào nút giao IC9/cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thị xã Phú Thọ) đi theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thành phố Việt Trì và ngược lại.

Đối với các phương tiện lưu thông qua địa bàn huyện Tam Nông đi Vĩnh Phúc, Hà Nội (và ngược lại) di chuyển theo các phương án sau:

Hướng thứ 1: Theo đường Hồ Chí Minh (qua cầu Ngọc Tháp) vào nút giao IC9/cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thị xã Phú Thọ) đi theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lại.

Hướng thứ 2: Từ Tam Nông đi theo hướng QL.32 đường Hồ Chí Minh (qua cầu Ngọc Tháp) đi theo QL.2D đi Việt Trì. Từ Việt Trì đi theo QL.2 đi Vĩnh Phúc, Hà Nội hoặc đi qua cầu Văn Lang qua Ba Vì đi theo QL.32 đi Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lại.

Your browser does not support the video tag.

Video: Khoảnh khắc trước cầu Phong Châu tại Phú Thọ sập ngày 9/9/2024 (Nguồn: MXH)

Đối với các phương tiện từ các huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Hà Nội (và ngược lại) di chuyển theo phương án sau:

Hướng thứ 1: Đi đến Km69+00 QL.32 (xã Dân Quyền, huyện Tam Nông) rẽ phải vào ĐT.317G tiếp tục đi đến Km17+400 ĐT.317G (xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy) rẽ trái vào ĐT.317E đi qua cầu Đồng Quang đến huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và ngược lại.

Hướng thứ 2: Ngoài ra, các xe đi từ thành phố Hà Nội về tỉnh Phú Thọ và ngược lại có thể đi theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoặc QL.2.

Đối với các phương tiện lưu thông di chuyển từ Hà Nội đi các huyện: Cẩm Khê, Hạ Hòa và đi tỉnh Yên Bái (và ngược lại) di chuyển theo các phương án sau:

Hướng thứ 1: Các phương tiện từ Tam Nông đi vào ĐT.315 ĐT.315D (đường Liên Vùng) qua ĐT.313C đi theo QL.32C đi Cẩm Khê, Hạ Hòa, tỉnh Yên Bái và ngược lại.

Hướng thứ 2: Theo hướng QL.32 theo đường Hồ Chí Minh (qua cầu Ngọc Tháp) đi theo hướng QL.2D qua cầu Hạ Hòa tiếp tục theo hướng QL.32C đi huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Hướng thứ 3: Theo QL.32 theo đường Hồ Chí Minh (qua cầu Ngọc Tháp) đến thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh, thị xã Phú Thọ lên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua nút giao IC7, IC8, IC9 đến nút giao IC10, IC12 đi huyện Cẩm Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Tác giả: Nam Anh

Nguồn tin: giadinhonline.vn