Vụ sập cầu Phong Châu: Vợ chồng tài xế mới gọi điện cho nhau, 30 phút sau thì mất liên lạc

Vội vàng chạy đến hiện trường vụ sập cầu Phong Châu, chị T. bật khóc khi dự đoán nhiều khả năng người em rể của chị, là tài xế lái xe container đã bị rơi xuống sông khi sập cầu.

"Dòng nước lớn như thế này sao mà cứu được em đây em ơi"- chị T. khóc nghẹn khi đứng nhìn về nhịp cầu nằm bất động dưới lòng sông đang chảy xiết.

Người thân khóc nghẹn chờ tin tài xế bị rơi xuống sông khi sập cầu

Chị Tuyết cho biết em rể chị là anh Hà Quốc C. (sinh năm 1986, ở Chu Hoá, Việt Trì, Phú Thọ), là lái xe container. Sáng nay, lúc 9 giờ đến 9 giờ 30, anh C. vẫn gọi điện cho vợ (em ruột chị T. - PV).

Chị T. khóc chờ thông tin tìm kiếm người thân

"Sau đó có thông tin sập cầu, em gái tôi gọi cho C. thì không liên lạc được, tiên lượng chuyện chẳng lành nên chúng tôi vội đến hiện trường. Sau đó được biết có một xe container rơi xuống khi cầu sập"- chị T. chia sẻ trong nước mắt.

Người phụ nữ tay không cầm nổi chiếc điện thoại vì run, lo lắng cho em. Chốc lát, lại lấy tay gạt nước mắt, nhìn về phía dòng sông chảy xiết với những tia hi vọng người em của mình sẽ được tìm thấy. "Nếu em đi qua cầu chậm vài phút thôi thì đã không gặp việc đau lòng như vậy, em ơi"- chị T. nghẹn ngào.

Chị T. cho biết sáng cùng ngày, lúc 9 giờ 30, anh C. vẫn còn gọi điện vợ, là em gái của chị

Trưa cùng ngày, một số người dân đã đến hiện trường trình báo với lực lượng chức năng về việc gia đình họ có người thân mất tích, hiện không liên lạc được. Lực lượng công an đã tiếp nhận thông tin, ghi lại biển số phương tiện để phục vụ công tác tìm kiếm.

Tại hiện trường, một người phụ nữ khóc ngất khi mất liên lạc với người thân. Chị đến gần hiện trường để chờ đợi thông tin.

Hiện trường vụ sập cầu

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 9-9, cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) bị sập. Theo thông tin ban đầu, có 5 xe ôtô, 4 xe máy và 9 người dân mất tích. Đến gần 13 giờ cùng ngày, 4 người đã được cứu sống.

Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được triển khai.

Tác giả: Minh Chiến - Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao động