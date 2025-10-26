Công an xã Mường Xén kịp thời cứu thiếu niên có ý định nhảy cầu tự vẫn

Công an xã Mường Xén bàn giao cháu L. cho gia đình chăm sóc

Vào khoảng 01 giờ 00 phút ngày 22/10/2025, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xóm 4, xã Mường Xén, tổ công tác Công an xã Mường Xén phát hiện hai em nhỏ lạ mặt đang ngồi bên lề đường có biểu hiện bất thường.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình thì phát hiện một trong hai em - cháu L.N.L. (sinh năm 2012, trú tại xã Mường Xén) có biểu hiện tâm lý không ổn định, đứng trên lan can cầu Cấp Ba, có ý định nhảy xuống sông tự vẫn.

Gia đình cháu L. xúc động viết thư cảm ơn Công an xã Mường Xén

Trước tình huống nguy hiểm, Đại úy Cụ Bá Chò - Phó Trưởng Công an xã cùng Đại úy Nguyễn Văn Bé và Đại úy Trần Văn Hùng đã kịp thời lao tới, khống chế và giữ chặt cháu L., ngăn chặn vụ việc đáng tiếc xảy ra. Sau đó, tổ công tác đã đưa cháu L. về trụ sở Công an xã để ổn định tâm lý và bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Nhận được thông báo, gia đình cháu L. đã rất xúc động, trực tiếp đến trụ sở Công an xã Mường Xén gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời cứu con em mình khỏi nguy hiểm.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn