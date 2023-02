Công an xã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma tuý

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an Nghệ An về việc tăng cường đấu tranh với tội phạm ma tuý, quyết tâm nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” hướng đến mục tiêu “Huyện biên giới sạch về ma túy”, Công an huyện Quế Phong đã chỉ đạo các lực lượng và Công an các xã thường xuyên nắm địa bàn, đối tượng, nhất là các đối tượng có nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy.

Các đối tượng Và Bá Cha, Vi Văn Mão, Vi Văn Tường (từ trái qua phải)

Trưa 16/02/2023, tại xã Châu Thôn, Công an xã Châu Thôn bắt quả tang Vi Văn Mão (sinh năm 1999, trú tại bản Lim, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 7,12gam hêrôin, 200 viên ma tuý tổng hợp và 01 xe mô tô.

Trước đó, vào 20h ngày 13/02/2023, Công an xã Châu Thôn cũng đã bắt quả tang Vi Văn Tường (sinh năm 1994, trú tại xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 200 viên ma tuý tổng hợp.

Công an xã Tri Lễ cũng vừa bắt quả tang Vũ Bá Cha (sinh năm 1978, trú tại bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 600 viên ma tuý tổng hợp. Và Bá Cha là đối tượng đã có 01 tiền án về ma túy.

Tang vật thu giữ

Hiện, Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn